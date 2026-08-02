Un Suisse de 80 ans porté disparu depuis mardi a été retrouvé mort samedi dans la région de La Chaux-des-Breuleux (JU). La police cantonale bernoise, appuyée par la police jurassienne, avait lancé des recherches avec des drones, deux hélicoptères et des chiens de recherche.

La Chaux-des-Breuleux Disparu depuis mardi, un homme de 80 ans retrouvé sans vie dans le Jura

Le disparu, domicilié dans le canton de Berne, se trouvait vraisemblablement en promenade lorsqu'il a été signalé porté disparu. Il a été localisé vers midi samedi, mais n'a pu être retrouvé que sans vie.

Sous la direction du Ministère public jurassien compétent, une enquête a été ouverte afin d'établir le déroulement exact des faits et les circonstances du décès.