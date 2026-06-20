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Intempéries Zurich : le trafic aérien a été temporairement paralysé à cause de l'orage

ATS

20.6.2026 - 14:36

Le violent orage de vendredi soir a temporairement paralysé l'activité de l'aéroport de Zurich. En raison du risque de foudre, les opérations d'embarquement et de ravitaillement en carburant ont été suspendues. Cela a entraîné l'annulation de dizaines de vols et provoqué des retards.

Au total, 24 départs et 22 arrivées ont été annulés, tandis que plusieurs appareils ont été déroutés vers d’autres aéroports. Quarante-quatre vols ont par ailleurs subi des retards. (archives)
Au total, 24 départs et 22 arrivées ont été annulés, tandis que plusieurs appareils ont été déroutés vers d’autres aéroports. Quarante-quatre vols ont par ailleurs subi des retards. (archives)
IMAGO / dieBildmanufaktur

Keystone-SDA

20.06.2026, 14:36

Le trafic aérien à l’aéroport de Zurich a été interrompu pendant près de deux heures vendredi soir, a indiqué samedi une porte-parole à l’agence Keystone-ATS. Les opérations d’assistance au sol («handling») et de ravitaillement des avions ont été suspendues entre 17h52 et 19h31.

Cette interruption était due à un risque imminent de foudre. Au total, 24 départs et 22 arrivées ont été annulés, tandis que plusieurs appareils ont été déroutés vers d’autres aéroports. Quarante-quatre vols ont par ailleurs subi des retards.

Plusieurs blessés à Zurich

Les intempéries ont également fait plusieurs blessés dans la ville de Zurich. Une adolescente de 16 ans a été grièvement blessée après avoir été touchée par une branche, a indiqué le service de protection civile et de secours de Zurich (SRZ). Son pronostic vital était engagé lors de son transfert à l’hôpital.

Au Mythenquai, six autres personnes ont été légèrement blessées par la chute d’arbres. Deux d’entre elles ont également dû être hospitalisées.

Les secours ont été fortement sollicités. Entre 17h30 et 21h00, le SRZ est intervenu à quelque 270 reprises dans la seule ville de Zurich. Durant cette période, la centrale d’intervention a reçu 730 appels destinés aux pompiers et 130 appels d’urgence médicale. À l’échelle du canton, les intempéries ont entraîné 680 interventions des sapeurs-pompiers.

L’orage s’inscrivait dans une série de cellules orageuses qui ont traversé la Suisse vendredi soir. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été recensés dans le pays. À Zurich-Leutschenbach, 37 millimètres de pluie sont tombés. Des rafales de vent et des chutes de grêle ont également été observées, notamment à Spiez (BE) et à Buochs (NW).

Intempéries. Violents orages : des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

IntempériesViolents orages : des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

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