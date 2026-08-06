Un pétrolier a signalé avoir entendu des explosions alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz, près d'Oman, a indiqué jeudi une agence maritime britannique. L'Iran et Oman mènent actuellement des discussions pour gérer conjointement cette voie maritime stratégique.

L'Iran a pris de facto le contrôle du détroit depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février (archives).

Moyen-Orient Un pétrolier signale des explosions dans le détroit d'Ormuz

«Le capitaine d'un pétrolier a signalé avoir entendu deux explosions durant son transit dans le détroit d'Ormuz», a déclaré sur le réseau social X l'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). L'incident est survenu à environ 16 km au sud-est de Kumzar, à Oman.

«Le rapport confirme que l'équipage et le navire sont en sécurité. Aucun dommage environnemental n'a été signalé», a ajouté l'UKMTO.

L'Iran, qui a pris de facto le contrôle du détroit depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, a ouvert le feu à plusieurs reprises sur des navires qu'il accusait de ne pas suivre les routes autorisées.