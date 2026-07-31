Un parapentiste a perdu la vie jeudi en fin d'après-midi dans le vallon de Valsorey, sur le territoire de Bourg-St-Pierre (VS). Pour une raison encore indéterminée, il a chuté sous la falaise située sous le Six du Chardon.

Des témoins ont donné l'alerte, mais les secouristes engagés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours n'ont pu que constater le décès de la victime, un Suisse de 53 ans.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction afin d'établir les circonstances exactes de cet accident, indique vendredi la police valaisanne dans un communiqué.