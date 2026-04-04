Un passager des chemins de fer appenzellois a fait ce que peu auraient fait : après avoir souillé un wagon, il a envoyé une lettre d'excuses avec 20 francs dedans. De quoi émouvoir les réseaux sociaux.

Cette lettre a réjoui les chemins de fer appenzellois. Screenshot Instagram/ Appenzeller Bahn

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un passager anonyme a adressé une lettre aux chemins de fer appenzellois pour s'excuser d'avoir renversé une canette de bière.

Il y avait joint 20 francs en guise de réparation.

Le geste a été salué par l’entreprise et largement célébré sur Instagram. Montre plus

Un courrier qui réchauffe les chemins de fer appenzellois. L'entreprise a partagé sur Instagram une lettre manuscrite reçue d'un voyageur anonyme.

La personne y raconte que le 8 mars, dans le train entre Gais et Saint-Gall, une canette de bière lui a échappé des mains et souillé le wagon. «C'était très imprudent de ma part et je m'en excuse», lit-on sur le papier bleu. «Je ferai plus attention à l'avenir. Veuillez trouver ci-joint une contribution pour le nettoyage.» Dans l'enveloppe: un billet de 20 francs, en guise de réparation.

Les chemins de fer appenzellois ne cachent pas leur satisfaction. Sur Instagram, ils saluent «ces excuses et ce geste d'estime» et en profitent pour remercier leur équipe de nettoyage pour son «engagement quotidien». Dans les commentaires, les utilisateurs applaudissent. «Wow, comme c'est génial. Très valorisant», écrit l'un d'eux. Un autre n'en revient pas: «ça arrive encore de nos jours.» Un troisième y voit la marque d'un caractère bien trempé, «et probablement d'une bonne éducation».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.