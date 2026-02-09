Le fabricant de perruques zurichois Rolph AG n'a jamais reçu autant de cheveux naturels. Après l'incendie catastrophique de Crans-Montana, l'entreprise a été littéralement submergée de dons de cheveux.

En raison du processus de guérison, il faudra encore environ six mois avant que les victimes de l'incendie de Crans-Montana ne puissent porter une perruque. KEYSTONE

L'entreprise familiale de Kloten (ZH) a une longue expérience dans le domaine: elle fabrique des perruques depuis 1965, notamment pour des patientes atteintes d'un cancer. Mais depuis le drame de Crans-Montana, elle a reçu des dons innombrables. Sur son site, elle a publié un guide en quatre langues destiné aux donateurs.

«Cela nous a complètement submergés», déclare Sabrina Kaiser-Kossmayr, PDG de Rolph AG dans un entretien avec Keystone-ATS. Les limites sont actuellement atteintes. Les dons proviennent de Suisse, du Liechtenstein, d'Italie et de France. L'entreprise reçoit entre 100 et 120 enveloppes par semaine, contre une vingtaine en temps normal.

Les cheveux sont sélectionnés avec beaucoup de soin. Ils ne doivent pas être teints ni avoir subi d'autres traitements. KEYSTONE

Selon la PDG, cette augmentation est principalement due à un blogueur romand. Celui-ci a montré sur Instagram comment aider les victimes de l'incendie à Crans-Montana. «Il a notamment mentionné le don de cheveux et notre site», explique Mme Kaiser-Sommermayr.

Jusqu'à 15 kilos de cheveux

Chaque jour, les employés déballent les enveloppes: «Nous en sommes maintenant à 12 à 15 kilos depuis le 4 janvier, c'est vraiment énorme». La PDG trouve formidable que tant de personnes veuillent venir en aide. «Les enveloppes contiennent des dessins d'enfants ou des messages, chaque don a son histoire».

Même si l'entreprise a toujours aidé les personnes qui ont perdu leurs cheveux, la situation est nouvelle, car beaucoup de gens se manifestent. «Nous ressentons un entrain, les gens veulent faire quelque chose de bien», explique Mme Kaiser-Sommermayr.

Rencontre émouvante avec un facteur

Les employés accomplissent cette tâche en plus de leur travail quotidien. «Nous n'avons pas augmenté nos effectifs». Récemment, la PDG a rencontré un facteur, qui devait tout d'un coup livrer plusieurs colis: «Je lui ai expliqué notre activité. Il a presque pleuré quand il a appris ce que nous faisons ici, que nous aidons les gens».

Les cheveux sont sélectionnés avec beaucoup de soin. Ils ne doivent pas être teints ni avoir subi d'autres traitements. Les cheveux envoyés sous forme de tresses doivent mesurer au moins 30 centimètres de long. Il faut environ 80 heures pour fabriquer une perruque. Il faut donc du temps, ajoute Mme Kaiser-Sommermayr. S'il faut une solution rapide, un choix de 2000 perruques standard est disponible.

Il faut environ 80 heures pour fabriquer une perruque. KEYSTONE

De nombreux hôpitaux font partie du réseau de l'entreprise. Les cas sont parfois difficiles, voire déchirants lorsqu'il s'agit d'enfants. «Mais je me considère toujours comme une prestataire de services. La cliente doit pouvoir mener une vie heureuse à un moment où elle a perdu une partie de son identité», explique Mme Kaiser-Sommermayr.

Patience

En raison du processus de guérison, il faudra encore environ six mois avant que les victimes de l'incendie de Crans-Montana ne puissent porter une perruque. «D'ici là, nous devrions avoir suffisamment de matériel». Il n'est toutefois pas certain que les perruques conviennent aux personnes concernées. Cela dépendra notamment de l'idée que les victimes des incendies se font de la coiffure qu'elles souhaitent ou de leur envie de toucher les douloureuses cicatrices.

«Le plus important pour l'instant est qu'ils se remettent du processus de guérison. La question de l'estime de soi viendra beaucoup plus tard». L'intégration dans la vie quotidienne est une étape difficile pour les victimes de brûlures. «Nous sommes là pour les aider à se sentir mieux et leur apporter de la chaleur», conclut Sabrina Kaiser-Sommermayr.