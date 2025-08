«Une catastrophe», un «échec» : les réactions fusent après l’annonce des taxes

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a informé sur la plateforme X que le déficit commercial était au premier plan des préoccupations du président américain Donald Trump. sda

Les Etats-Unis frappent les exportations suisses d'une taxe punitive de 39 pour cent à partir du 7 août - un taux que pratiquement plus sévère que pour presque tous les pays. Le Conseil fédéral parle d'une lourde charge, l'économie tire la sonnette d'alarme.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les Etats-Unis imposent à partir du 7 août un droit de douane punitif de 39 pour cent sur les produits suisses - une mesure nettement plus sévère que contre d'autres pays comme le Liechtenstein ou la Grande-Bretagne.

Malgré d'intenses négociations, le Conseil fédéral n'a pas réussi à trouver un accord avec le président américain Trump, qui insiste sur le déficit commercial.

En Suisse, l'économie réagit avec une grande inquiétude, tandis que des voix politiques - par exemple celles des Verts - réclament des contre-mesures plus sévères comme une taxe numérique. Montre plus

L'annonce

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi de nouveaux droits de douane punitifs sur les importations - et a frappé la Suisse particulièrement durement. Au lieu des 10 ou 15 pour cent dernièrement discutés, le gouvernement américain impose désormais 39 pour cent sur les produits suisses. C'est ce qui ressort d'un décret publié jeudi.

Les droits de douane entreront en vigueur le 7 août. Le pire des scénarios s'est donc réalisé - un scénario considéré jusqu'à présent comme improbable à Berne. Dans une première déclaration à la SRF, le Conseil fédéral a réagi "avec beaucoup de regret" et a souligné qu'il restait en contact avec les Etats-Unis.

Le matin, le Conseil fédéral a ensuite publié le communiqué suivant :

"Le Conseil fédéral prend acte avec grand regret du fait que, malgré les progrès réalisés dans les discussions bilatérales et l'attitude très constructive de la Suisse depuis le début, les Etats-Unis veulent appliquer des droits de douane supplémentaires unilatéraux d'un montant considérable aux importations en provenance de Suisse. Le droit de douane supplémentaire mentionné par le président américain s'écarte clairement du projet de déclaration commune d'intention".

Et :

"Ce projet était le résultat d'intenses discussions entre la Suisse et les États-Unis au cours des derniers mois et a été approuvé par le Conseil fédéral le 4 juillet 2025. La Suisse a été et est toujours en contact avec les instances responsables aux Etats-Unis. Elle continue de rechercher une solution négociée avec les Etats-Unis qui soit compatible tant avec l'ordre juridique suisse qu'avec les obligations existantes en matière de droit international. Le Conseil fédéral analysera la nouvelle situation et décidera de la marche à suivre".

L’ampleur

Avec un droit de douane de 39 pour cent, la Suisse fait partie des pays les plus touchés au monde. Seuls trois Etats - le Laos, le Myanmar (40 pour cent chacun) et la Syrie (41 pour cent) - sont soumis à une charge encore plus élevée.

A titre de comparaison : l'UE, le Japon et le Liechtenstein se sont mis d'accord avec les Etats-Unis sur un taux de 15 pour cent, la Grande-Bretagne et le Brésil ne paient même que 10 pour cent.

La justification

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a justifié l'échec des discussions sur X par le fait que pour Trump, le déficit commercial est au premier plan. La Suisse avait laissé entrevoir des investissements à hauteur de 150 milliards de francs et était prête à abaisser ses propres droits de douane vis-à-vis des Etats-Unis.

Mais l'accord de Trump n'a pas été obtenu. «Le dernier mot n'est jamais tout à fait dit», disait encore Keller-Sutter en milieu de semaine. Il est désormais clair que l'accord est tombé à l'eau.

J’ai eu aujourd’hui un entretien avec le président Trump avant l’expiration du délai pour les droits de douane. Le déficit commercial reste au centre de ses préoccupations. Cet entretien n’a pas permis de trouver un accord sur la déclaration d’intention négociée entre la 🇨🇭 et 🇺🇸 — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) July 31, 2025

Les conséquences

Les nouveaux droits de douane s'appliqueront à partir du 7 août - les entreprises suisses ont peu de temps pour se préparer. L'industrie d'exportation est particulièrement touchée : près de 60 pour cent des exportations vers les Etats-Unis concernent des produits pharmaceutiques et chimiques. Les montres, les bijoux et les machines sont également concernés - ils seront nettement plus chers à l'avenir.

A Berne, c'est la désillusion. Selon le Département des finances, le Conseil fédéral examine la suite de la procédure. Une plainte à l'OMC est possible, mais ne devrait guère avoir d'effet. Thomas Cottier, expert en droit commercial, a déclaré au Blick qu'il était convaincu que les droits de douane étaient illégaux. Il ne faut toutefois pas s'attendre à une correction rapide de la part des Etats-Unis, du moins pas sous Trump.

Les réactions

L'économie suisse réagit de manière alarmante. L'association économique faîtière Economiesuisse qualifie la mesure d'«injustifiée» et met en garde contre une «charge très sérieuse» pour les entreprises exportatrices suisses.

L'association demande au Conseil fédéral d'obtenir rapidement une réduction des droits de douane. La Suisse est un investisseur important aux Etats-Unis - les entreprises suisses assurent environ 400'000 emplois. Les relations bilatérales risquent d'être durablement endommagées par cette mesure.

Swissmechanic a appelé le gouvernement national à agir avec détermination après l'annonce du nouveau taux de droit de douane américain de 39 pour cent. L'association a mis en garde contre les conséquences à long terme pour les petites et moyennes entreprises de l'industrie suisse. Selon elle, la Suisse ne doit pas devenir l'un des rares pays à devoir lutter durablement contre des désavantages concurrentiels structurels. C'est pourquoi Swissmechanic a demandé au gouvernement national de définir une ligne claire.

Les milieux politiques ont également émis des critiques - et des premières demandes de contre-mesures. La présidente des Verts Lisa Mazzone a réitéré une vieille revendication du printemps dernier : «La stratégie d'accommodation du Conseil fédéral a échoué. Il est temps de taxer de manière appropriée les grandes entreprises tech». Des entreprises comme Google, Amazon ou Netflix devraient reverser dix pour cent de leur chiffre d'affaires numérique en Suisse si les droits de douane sont maintenus.

Le président du PLR Thierry Burkart a qualifié cette décision de «catastrophe» auprès du "Blick". Il s'agit selon lui d'une attaque directe contre notre prospérité. «En agissant de la sorte, les Etats-Unis sabotent aussi bien les très bonnes et fiables relations qu'ils entretiennent depuis des décennies avec notre pays que le libre-échange dans son ensemble», poursuit le (toujours) président du PLR.

Les réactions de l'UDC ont été rares dans un premier temps. Sur X (anciennement Twitter) , Joël Thüring, député au Grand Conseil du canton de Bâle-Ville, a reproché à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter d'avoir fait échouer l'accord, en des termes très vifs : «39% ! Keller-Sutter est encore plus incompétente que prévu. Une femme détruit l'économie suisse».

