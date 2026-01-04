Un politicien UDC lucernois était présent à un mariage néonazi

Des photos montrent le coprésident de l'UDC Ebikon au mariage d'un néonazi connu. Le politicien parle d'un événement privé - mais la liste des invités soulève des questions sur sa proximité avec les milieux d'extrême droite.

Christian Huber (à droite) au mariage de mai. Exif

Rédaction blue News Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le coprésident de l'UDC Ebikon a participé au mariage d'un membre de longue date des Hammerskins, un groupe d'extrême droite.

De nombreux néonazis connus en Suisse étaient présents à la cérémonie à Sempach LU.

Le politicien rejette toute proximité idéologique, mais reconnaît des liens antérieurs avec les milieux d'extrême droite. Montre plus

Un mariage à Sempach, dans le canton de Lucerne, suscite des discussions politiques. Des images montrent Christian Huber, coprésident de l'UDC Ebikon, présent lors de la cérémonie de mariage d'un homme actif depuis des années dans les milieux militants néonazis. L'information a été dévoilée par le Blick.

Les photos proviennent de la plateforme de recherche allemande Exif. Elles montrent Huber parmi les invités au mariage - dont beaucoup sont des visages connus des milieux d'extrême droite en Suisse. La cérémonie a eu lieu à la mi-mai.

Un mariage symbolique

Le marié est un agriculteur de Suisse centrale qui, selon les recherches, est membre depuis plus de deux décennies de la confrérie d'extrême droite Hammerskins. Ce réseau est surveillé par le service de renseignement de la Confédération et est considéré comme enclin à la violence. Tout récemment, l'homme aurait participé à une réunion néonazie conspirative en Italie.

Le mariage n'était pas uniquement composé de la famille et des amis. Selon les recherches, plusieurs dizaines de membres du milieu étaient présents. Beaucoup affichaient ouvertement leur idéologie - avec des tatouages, des badges ou des symboles sur des vêtements.

Le fait que le «oui» ait été prononcé précisément près du monument Winkelried à Sempach est considéré comme symbolique dans le milieu. Ce lieu est depuis des années un point de rencontre pour les extrémistes de droite, qui y participent régulièrement à des manifestations commémoratives.

Des contacts jusque dans l'entourage du NSU

Parmi les invités se trouvait également un homme originaire du canton de Berne, à qui l'on attribue des contacts étroits avec l'environnement du groupe national-socialiste clandestin (NSU), poursuit le Blick. Cette cellule terroriste a assassiné dix personnes en Allemagne entre 2000 et 2007. Le Bernois aurait été ami avec un partisan du NSU condamné.

La cérémonie de mariage a été présidée par un homme qui, depuis des décennies, a joué des rôles de premier plan dans les milieux néonazis suisses, notamment au sein du PNOS, aujourd'hui dissous.

«Une connaissance de longue date»

Pourquoi donc un politicien communal de l'UDC était-il présent à cet événement ? Christian Huber a déclaré au Blick que le marié était une «connaissance de longue date». Il n'a assisté qu'à la cérémonie de mariage et à l'apéritif qui a suivi, mais pas au dîner ni à la suite du programme.

Huber souligne qu'il n'est pas membre des Hammerskins et qu'il ne fait pas partie d'autres groupements d'extrême droite. En même temps, il reconnaît avoir été lui-même actif au sein du PNOS. «En tant que personne aux intérêts politiques multiples, je me vois en mesure d'entretenir des connaissances avec des personnes sans forcément adopter leurs positions», déclare Huber. Il a également de tels contacts «jusque loin dans le camp de la gauche».

Ce n'est pas la première fois que Huber fait l'objet de critiques en raison de sa proximité avec les milieux d'extrême droite. Par le passé, il avait marqué d'un «J'aime» les contributions d'un groupe néonazi sur les médias sociaux. En 2022, des appels à la démission ont suivi après qu'il se soit affiché avec un T-shirt de la marque Sva Stone, attribuée à l'environnement du réseau interdit Blood and Honour. Sur ce vêtement, on pouvait voir une croix gammée modifiée.

Notice sur l'IA: cette article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'intelligence artificielle.