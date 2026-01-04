Un politicien UDC lucernois était présent à un mariage néonazi

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La liste des invités interpelle Un politicien UDC lucernois était présent à un mariage néonazi

Sven Ziegler

4.1.2026

Des photos montrent le coprésident de l'UDC Ebikon au mariage d'un néonazi connu. Le politicien parle d'un événement privé - mais la liste des invités soulève des questions sur sa proximité avec les milieux d'extrême droite.

Christian Huber (à droite) au mariage de mai.
Christian Huber (à droite) au mariage de mai.
Exif

Rédaction blue News

04.01.2026, 07:18

04.01.2026, 13:25

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le coprésident de l'UDC Ebikon a participé au mariage d'un membre de longue date des Hammerskins, un groupe d'extrême droite.
  • De nombreux néonazis connus en Suisse étaient présents à la cérémonie à Sempach LU.
  • Le politicien rejette toute proximité idéologique, mais reconnaît des liens antérieurs avec les milieux d'extrême droite.
Montre plus

Un mariage à Sempach, dans le canton de Lucerne, suscite des discussions politiques. Des images montrent Christian Huber, coprésident de l'UDC Ebikon, présent lors de la cérémonie de mariage d'un homme actif depuis des années dans les milieux militants néonazis. L'information a été dévoilée par le Blick.

Les photos proviennent de la plateforme de recherche allemande Exif. Elles montrent Huber parmi les invités au mariage - dont beaucoup sont des visages connus des milieux d'extrême droite en Suisse. La cérémonie a eu lieu à la mi-mai.

Un mariage symbolique

Le marié est un agriculteur de Suisse centrale qui, selon les recherches, est membre depuis plus de deux décennies de la confrérie d'extrême droite Hammerskins. Ce réseau est surveillé par le service de renseignement de la Confédération et est considéré comme enclin à la violence. Tout récemment, l'homme aurait participé à une réunion néonazie conspirative en Italie.

Le mariage n'était pas uniquement composé de la famille et des amis. Selon les recherches, plusieurs dizaines de membres du milieu étaient présents. Beaucoup affichaient ouvertement leur idéologie - avec des tatouages, des badges ou des symboles sur des vêtements.

Le fait que le «oui» ait été prononcé précisément près du monument Winkelried à Sempach est considéré comme symbolique dans le milieu. Ce lieu est depuis des années un point de rencontre pour les extrémistes de droite, qui y participent régulièrement à des manifestations commémoratives.

Des contacts jusque dans l'entourage du NSU

Parmi les invités se trouvait également un homme originaire du canton de Berne, à qui l'on attribue des contacts étroits avec l'environnement du groupe national-socialiste clandestin (NSU), poursuit le Blick. Cette cellule terroriste a assassiné dix personnes en Allemagne entre 2000 et 2007. Le Bernois aurait été ami avec un partisan du NSU condamné.

La cérémonie de mariage a été présidée par un homme qui, depuis des décennies, a joué des rôles de premier plan dans les milieux néonazis suisses, notamment au sein du PNOS, aujourd'hui dissous.

«Une connaissance de longue date»

Pourquoi donc un politicien communal de l'UDC était-il présent à cet événement ? Christian Huber a déclaré au Blick que le marié était une «connaissance de longue date». Il n'a assisté qu'à la cérémonie de mariage et à l'apéritif qui a suivi, mais pas au dîner ni à la suite du programme.

Huber souligne qu'il n'est pas membre des Hammerskins et qu'il ne fait pas partie d'autres groupements d'extrême droite. En même temps, il reconnaît avoir été lui-même actif au sein du PNOS. «En tant que personne aux intérêts politiques multiples, je me vois en mesure d'entretenir des connaissances avec des personnes sans forcément adopter leurs positions», déclare Huber. Il a également de tels contacts «jusque loin dans le camp de la gauche».

Ce n'est pas la première fois que Huber fait l'objet de critiques en raison de sa proximité avec les milieux d'extrême droite. Par le passé, il avait marqué d'un «J'aime» les contributions d'un groupe néonazi sur les médias sociaux. En 2022, des appels à la démission ont suivi après qu'il se soit affiché avec un T-shirt de la marque Sva Stone, attribuée à l'environnement du réseau interdit Blood and Honour. Sur ce vêtement, on pouvait voir une croix gammée modifiée.

Notice sur l'IA: cette article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'intelligence artificielle.

Les plus lus

Le résumé des faits connus ce dimanche
Un politicien UDC lucernois était présent à un mariage néonazi
Une Camille Rast grandiose signe un week-end de folie !
Une foule immense rend hommage aux victimes à Crans-Montana
Hôpital de Sion : des journalistes auraient tenté d’entrer dans les chambres