Le risque d'incendie de forêt demeure élevé dans une grande partie de la Suisse, et les appels à l'interdiction des feux et des feux d'artifice pour le 1er août se font de plus en plus insistants. Quelles règles s'appliquent aujourd'hui, pourquoi les orages n'apportent-ils guère de soulagement, et qui est responsable si un incendie se déclare malgré une interdiction?

Dans de nombreux cantons, il n'y aura probablement ni feux d'artifice ni feux de joie le 1er août.

Sécheresse en Suisse Un pompier réclame l'interdiction totale des feux d'artifice pour le 1er août

«Hé, canton d'Argovie, il serait grand temps, à l'approche du 1er août, de décréter sans tarder une interdiction totale des feux et des feux d'artifice!», a lancé la semaine dernière un pompier du Fricktal sur la plateforme X. «L'’assouplissement’ de cette semaine ne réduira pas sensiblement le risque d'incendie.»

En Argovie, une interdiction de faire du feu est actuellement en vigueur dans les forêts et à proximité de celles-ci, mais elle n'est pas absolue. «Si j'avais le pouvoir de décider, j'aurais depuis longtemps prononcé une interdiction générale, feux d'artifice compris», confie le pompier à l'Aargauer Zeitung.

Quelle est la situation en Suisse?

La carte des risques de l'Office fédéral de l'environnement. Plus la couleur est foncée, plus le risque est élevé. Office fédéral de l'environnement (OFEV) (22 juillet 2026)

Après cette longue période de canicule, le risque d'incendie de forêt est très élevé (rouge foncé) à élevé (rouge) dans la majeure partie du pays, selon la carte des risques publiée par la Confédération. Seules quelques zones limitées du Tessin, des Grisons et du canton de Berne affichent un risque qualifié d'important (orange) ou de modéré (jaune).

Quelles sont les règles actuellement en vigueur dans les cantons?

La carte des mesures de l'Office fédéral de l'environnement au niveau cantonal. Gris clair: aucune mesure, bleu clair: avertissement, gris foncé: interdiction de faire du feu à proximité des forêts, gris hachuré: interdiction absolue de faire du feu. Office fédéral de l'environnement (OFEV) (au 22 juillet 2026)

La compétence appartient aux cantons, dont les prescriptions font autorité, comme le rappelle l'Office fédéral de l'environnement. Les communes peuvent renforcer ces mesures sur leur territoire, mais non les assouplir.

Dans les cantons de Fribourg, Glaris, Neuchâtel, Tessin, Uri, Vaud et Valais, une interdiction totale de faire du feu est en vigueur, en plein air comme pour les feux d'artifice. Une interdiction absolue s'applique également à certaines parties des Grisons, même si d'autres régions de ce canton n'ont pas encore pris de décision en la matière.

Dans tous les autres cantons (dont celui d'Argovie, pointé du doigt par le pompier), une interdiction de faire du feu en forêt et à proximité des forêts est en vigueur. Seul l'Oberland bernois se contente d'un appel à la prudence dans ces zones.

Certaines communes ont toutefois durci les règles de leur propre chef. La ville de Zurich, par exemple, a décrété une interdiction totale de faire du feu sur l'ensemble de son territoire.

Comment la situation pourrait-elle s'apaiser?

Les orages qui ont traversé certaines régions du pays la semaine dernière ne suffisent guère à enrayer la sécheresse. «Ce ne sont que des gouttes d'eau sur une pierre brûlante», résume le météorologue Roger Perret, de Meteo News, interrogé par blue News. «Il faudrait que la pluie tombe de manière soutenue pendant des heures, voire des jours, pour que l'eau puisse vraiment s'infiltrer dans le sol.» Or de telles conditions sont devenues rares en été et ne semblent pas se profiler à court terme. La sécheresse devrait donc persister encore un moment, selon le spécialiste.

Quelles prévisions peut-on d'ores et déjà faire pour le 1er août?

Les prévisions météorologiques fiables ne dépassent pas cinq à sept jours, rappelle le météorologue. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine sera quasi exempte d'averses et d'orages et certainement pas de pluies durables, seules à même de faire reculer la sécheresse.

«Nous ne pouvons pas encore dire ce qui se passera la semaine précédant le 1er août», reconnaît Roger Perret. Le temps pourrait rester relativement sec jusqu'à cette date. «Le risque d'une interdiction de faire du feu le 1er août est donc élevé.»

Qu'en pensent les autres corps de pompiers ?

«Si la situation est toujours la même le 1er août qu'aujourd'hui, une interdiction totale des feux dans les cantons soulagerait les pompiers», déclare Petra Prévôt, interrogée par blue News. Secrétaire générale de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (FKS), qui représente les corps de pompiers des 26 cantons et fait office d'interlocuteur national sur ces questions, elle juge compréhensible la demande du pompier argovien réclamant une interdiction totale des feux et des feux d'artifice.

«Les forêts sont actuellement tellement sèches que les arbres anticipent déjà l'automne et perdent leurs feuilles», explique-t-elle. «Il y a évidemment un risque si un feu d'artifice retombe en forêt.» En principe, les règles s'appliquent non seulement à l'endroit où le feu d'artifice est tiré, mais aussi là où il produit ses effets — c'est-à-dire partout où des étincelles ou des fragments incandescents sont susceptibles de tomber.

Combien d'incendies sont causés par des feux d'artifice en Suisse ?

Selon le FKS, environ 120 incendies causés par des feux d'artifice se produisent chaque année en Suisse. Ce chiffre est faible par rapport au nombre total d'incendies, précise M. Prévôt. «Il s'agit le plus souvent de petits incendies, par exemple de boîtes aux lettres ou de poubelles.»

Qui est responsable en cas d'incendie ?

Selon le magazine de conseils «Beobachter», une enquête judiciaire est ouverte pour chaque incendie. Si celle-ci permet d’identifier un responsable ayant agi de manière intentionnelle ou par négligence, cette personne devra prendre en charge les frais. Quiconque allume un feu malgré une interdiction de faire du feu et provoque ainsi un incendie doit s'attendre à ce que cela soit considéré comme un comportement par négligence.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.