La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter fera sonner la fameuse cloche d'ouverture mercredi matin (heure locale) à la Bourse de New York (NYSE). Cette apparition ouvrira la journée la plus chargée de la présidente de la Confédération à New York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies (ONU).

Keystone-SDA ATS

Après son intervention à Wall Street, Mme Keller-Sutter se rendra à l'ONU où elle prononcera le discours de la Suisse lors du débat général. Elle y défendra le multilatéralisme comme moteur de la sécurité, de la liberté et de la prospérité.

Selon le programme de l'ONU, la présidente de la Confédération sera la septième oratrice de la journée, peu après l'Espagne, l'Ukraine et l'Iran, probablement vers 11 heures, heure locale (17h00 en Suisse).

Au banquet de Donald Trump

Mardi soir, Mme Keller-Sutter a participé au banquet de réception auquel le président américain, en tant qu'hôte de l'ONU, invite les participants de l'Assemblée générale, mais il est peu probable qu'il y ait eu plus qu'une brève poignée de main entre Donald Trump et la présidente de la Confédération lors de cet événement, qui se déroule toujours sans représentants des médias.

Mme Keller-Sutter a en outre rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'entretien a notamment porté sur la recherche de la paix, comme l'a écrit M. Zelensky mardi sur la plateforme X. Il est prêt à rencontrer les dirigeants russes et apprécie que la Suisse soit disposée à organiser une telle rencontre. Toutefois, le président ukrainien a écrit qu'il ne voyait jusqu'à présent aucun signe de la part de la Russie indiquant qu'elle souhaitait mettre fin à la guerre.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est lui aussi présent à l'ONU à New York depuis dimanche. Il informera mercredi matin sur ses activités dans le cadre de l'Assemblée générale. Le conseiller fédéral a notamment participé à un sommet de l'ONU sur la guerre à Gaza, ainsi qu'à une manifestation sur la protection absolue des travailleurs humanitaires.

En outre, M. Cassis a mené plusieurs entretiens bilatéraux, notamment en lien avec la présidence suisse en cours de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).