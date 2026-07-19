Un homme s'est noyé samedi en début d'après-midi à la plage de Rolle. La victime est un ressortissant brésilien âgé de 46 ans, domicilié en France.

La police vaudoise a été avisée de l'accident vers 13h45, a-t-elle annoncé dimanche. Le baigneur a été retrouvé inanimé dans l’eau à 3 mètres de la rive.

Il a été secouru par des personnes à proximité qui l’ont ramené sur la berge et qui lui ont prodigué un massage cardiaque. Appelés sur place, les services de secours ont également tenté de le réanimer, en vain. La victime est décédée sur place. Une enquête a été ouverte.