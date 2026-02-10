Le référendum cantonal contre l'introduction de l'imposition individuelle des couples mariés est le deuxième de l'histoire moderne de la Suisse à aboutir. Le premier remonte à 2003.

Le référendum cantonal contre l'introduction de l'imposition individuelle des couples mariés est le deuxième de l'histoire moderne de la Suisse à aboutir. Le premier remonte à 2003. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Pour que le référendum cantonal aboutisse, il doit être saisi par au moins huit cantons. Le Valais, Argovie, Saint-Gall, Thurgovie, Schwyz, Obwald, Nidwald, Uri et les deux Appenzell l'ont déposé fin septembre 2025. Dans plusieurs autres cantons, le référendum a échoué, comme à Lucerne, Soleure, Schaffhouse et Glaris.

La collecte des signatures pour un référendum populaire s'est poursuivi en parallèle. Une alliance interpartis, composée du Centre, de l'UDC, du PEV et de l'UDF, a déposé début octobre 65'672 signatures.

Une première en 2003

Le premier référendum cantonal a abouti en 2003. A l'époque, onze cantons avaient saisi cette arme, pour la première fois depuis la création de l'Etat fédéral en 1848, et avec succès, pour s'opposer à un paquet fiscal de la Confédération. La Conférence des gouvernements cantonaux l'avait alors qualifié d'«historique».

Cette expérience de la capacité de «nuisance» des cantons aurait échaudé le Parlement fédéral. Car depuis, ce dernier est particulièrement attentif à ne pas heurter les cantons sur les objets à caractère fédéraliste, avait observé à l'époque Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève, contacté par Keystone-ATS.

Selon le politologue, le référendum cantonal contre l'imposition individuelle constitue un contre-exemple et un événement inédit. Pour l'expliquer, il avance une combinaison de facteurs, mais relève le caractère plutôt conservateur des cantons frondeurs.