  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Imposition des couples mariés C'est la 2ème fois qu'un référendum cantonal aboutit... depuis 1848!

ATS

10.2.2026 - 10:55

Le référendum cantonal contre l'introduction de l'imposition individuelle des couples mariés est le deuxième de l'histoire moderne de la Suisse à aboutir. Le premier remonte à 2003.

Le référendum cantonal contre l'introduction de l'imposition individuelle des couples mariés est le deuxième de l'histoire moderne de la Suisse à aboutir. Le premier remonte à 2003.
Le référendum cantonal contre l'introduction de l'imposition individuelle des couples mariés est le deuxième de l'histoire moderne de la Suisse à aboutir. Le premier remonte à 2003.
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

10.02.2026, 10:55

Pour que le référendum cantonal aboutisse, il doit être saisi par au moins huit cantons. Le Valais, Argovie, Saint-Gall, Thurgovie, Schwyz, Obwald, Nidwald, Uri et les deux Appenzell l'ont déposé fin septembre 2025. Dans plusieurs autres cantons, le référendum a échoué, comme à Lucerne, Soleure, Schaffhouse et Glaris.

Fiscalité. La pénalisation du mariage touche environ 454'000 couples mariés

FiscalitéLa pénalisation du mariage touche environ 454'000 couples mariés

La collecte des signatures pour un référendum populaire s'est poursuivi en parallèle. Une alliance interpartis, composée du Centre, de l'UDC, du PEV et de l'UDF, a déposé début octobre 65'672 signatures.

Une première en 2003

Le premier référendum cantonal a abouti en 2003. A l'époque, onze cantons avaient saisi cette arme, pour la première fois depuis la création de l'Etat fédéral en 1848, et avec succès, pour s'opposer à un paquet fiscal de la Confédération. La Conférence des gouvernements cantonaux l'avait alors qualifié d'«historique».

Cette expérience de la capacité de «nuisance» des cantons aurait échaudé le Parlement fédéral. Car depuis, ce dernier est particulièrement attentif à ne pas heurter les cantons sur les objets à caractère fédéraliste, avait observé à l'époque Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève, contacté par Keystone-ATS.

Selon le politologue, le référendum cantonal contre l'imposition individuelle constitue un contre-exemple et un événement inédit. Pour l'expliquer, il avance une combinaison de facteurs, mais relève le caractère plutôt conservateur des cantons frondeurs.

Les plus lus

Neige massive en altitude et pluie en plaine: voici ce qui vous attend
«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»
La princesse suédoise Sofia reconnaît, elle aussi, avoir rencontré Epstein
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Charles III et William sortent de leur réserve et mettent la pression sur Andrew
Nadine Fähndrich subit une énorme désillusion !