Un randonneur de 64 ans a été attaqué par un troupeau de vaches allaitantes mercredi après-midi sur l'alpage de Tannenboden, à Flumserberg. Grièvement blessé, il a dû être héliporté à l'hôpital.

Selon son témoignage, l'homme se trouvait sur un sentier de randonnée avec ses deux enfants lorsqu'ils ont soudainement été chargés par le troupeau, indique jeudi la police cantonale saint-galloise. Le père a été grièvement blessé, tandis que ses deux accompagnants ont pu s'abriter dans une forêt voisine.

Après avoir reçu les premiers secours, le blessé a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega. Suite à l'incident, le sentier de randonnée a été muni d'une clôture.