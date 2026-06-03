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Frontaliers italiens La taxe santé est-elle légale? Berne et le Tessin ne s'accordent pas

ATS

3.6.2026 - 14:23

La taxe sur la santé imposée aux frontaliers italiens enfreint les accords fiscaux conclus entre la Suisse et l'Italie, révèle une expertise commandée par le Conseil d'Etat tessinois. Le Département fédéral des finances arrive à une conclusion différente.

Une «taxe santé» destinée aux frontaliers devrait permettre d'endiguer l'exode temporaire vers la Suisse (archive).
Une «taxe santé» destinée aux frontaliers devrait permettre d'endiguer l'exode temporaire vers la Suisse (archive).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 14:23

03.06.2026, 14:36

Des vérifications internes menées par le Département ainsi qu'une expertise externe ont montré que l'introduction d'une taxe italienne sur la santé est conforme à la convention de double imposition en vigueur entre la Suisse et l'Italie. Le porte-parole du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales a confirmé cette information à Keystone-ATS.

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Cette expertise fait suite à un nouvel article de la loi de finances italienne. Celui-ci prévoit que les frontaliers versent entre 3 et 6% de leur salaire net au système de santé italien. Cette mesure vise à financer des bonus pour le personnel de santé italien et de limiter l'exode des régions frontalières de Lombardie et du Piémont vers la Suisse.

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