Un Bernois condamné en première instance pour fraude fiscale et fraude aux prestations sociales est décédé peu avant son procès en appel. La procédure à l'encontre de cet homme de 77 ans est classée sans suite. La question du sort de ses biens saisis reste en suspens.

L'affaire d'un retraité bernois ayant d'importantes dettes fiscales s'achève sans jugement définitif. Cet homme de 77 ans est décédé le 17 juin, quelques semaines avant l'audience prévue le 4 août devant la Cour d'appel, comme le rapporte la «Berner Zeitung» le rapporte.

En 2024, le tribunal pénal économique l'avait condamné en première instance à quatre ans et neuf mois de prison ainsi qu'au paiement d'un million de francs. Selon l'accusation, il n'aurait pas payé d'impôts pendant des années tout en percevant des prestations complémentaires et l'aide sociale. Les créances de la Confédération, du canton et de la ville s’élevaient au total à 16,5 millions de francs. L’homme ayant fait appel du jugement, celui-ci n’était pas encore définitif.

La procédure engagée à son encontre est classée sans suite en raison de son décès. La Cour d'appel doit toutefois encore déterminer ce qu'il adviendra des biens saisis. Parmi ceux-ci figurent deux Porsche, une VW Golf, des biens de luxe et quatre comptes bancaires dont le solde total s'élève à plus d'un million de francs.

Créances impayées

La question de la localisation de 130 lingots d'or de 250 grammes chacun reste également en suspens. D'après un reçu, l'homme avait acheté ces 32,5 kilogrammes d'or en 2020 pour 1,6 million de francs. Les autorités n'ont pas encore réussi à retrouver ces lingots. Son ex-femme, également mise en cause, doit continuer à répondre de ses actes devant la Cour d'appel. Elle bénéficie de la présomption d'innocence.

Dès 2024, on a appris quels biens de luxe avaient été saisis chez le retraité. Parmi ceux-ci figuraient, selon le rapport de l'époque, environ 200 sacs à main. Ils auraient pu être vendus après une décision définitive afin de couvrir une partie des créances impayées.

Pour ce type de réalisations, le canton peut notamment recourir à la plateforme d'enchères E-Gant. Toutefois, après le décès du prévenu, il convient tout d'abord de déterminer quels biens reviennent à l'État et lesquels sont intégrés à la masse successorale faisant l'objet d'une liquidation par l'office des faillites.