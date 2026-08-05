À la suite d'une altercation verbale avec une caissière, un retraité s'est vu interdire l'accès à toutes les succursales Migros de Suisse orientale pendant cinq ans. L'homme estime que cette sanction est excessive. S’il enfreint cette interdiction, il s’expose toutefois à de lourdes amendes.

Une dispute à la caisse d'un magasin Migros du quartier Neumarkt à Saint-Gall a eu de lourdes conséquences pour un fidèle client âgé de 68 ans. Le 20 juillet, l'homme a demandé à la caissière de ne pas pousser ses achats jusqu'au bout du tapis roulant après les avoir scannés, car cela lui causait des douleurs en raison de son arthrite.

Lorsque l'employée n'a pas accédé à sa demande et qu'une altercation verbale a éclaté, le retraité a perdu son sang-froid et a insulté l'employée, comme le rapporte le «St. Galler Tagblatt». Le service de sécurité a alors été appelé.

Migros Suisse orientale a interdit au client l'accès à l'ensemble des magasins de la coopérative pendant cinq ans et lui a en outre réclamé une indemnité de 200 francs pour le préjudice subi. La personne concernée reconnaît au journal avoir réagi de manière excessive, mais estime que la sanction est disproportionnée et conteste cette mesure.

Migros affirme en revanche que cet homme s'était déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour son comportement irrespectueux envers les collaborateurs et que l'interdiction d'accès reste donc en vigueur.

Amendes

Le fait qu'une interdiction d'accès puisse également avoir des conséquences pénales est illustré par deux autres cas survenus dans le canton de Schwyz. Un retraité de 74 ans a ignoré à neuf reprises en l'espace de quatre semaines une interdiction d'accès au Seedamm-Center de Pfäffikon. Il a donc été condamné pour violation de domicile et a dû payer au total environ 4'500 francs.

Une Zurichoise de 29 ans a connu un sort similaire. Bien qu'elle fasse l'objet d'une interdiction d'accès à l'ensemble des magasins Coop en Suisse, elle s'est rendue dans une succursale à Goldau. Elle a elle aussi été condamnée pour violation de domicile et doit s'acquitter d'une amende totale d'environ 4 600 francs.

Ces cas s'appuient sur le droit de propriété. Les entreprises sont en droit d'interdire l'accès à leurs locaux à certaines personnes, à condition qu'il existe un motif objectif dans le cas de bâtiments ouverts au public par exemple, un comportement agressif, des actes de harcèlement ou des infractions pénales. Quiconque enfreint une interdiction d’accès valide s’expose à une condamnation pour violation de la paix domestique et, par conséquent, à des amendes importantes, voire, dans les cas graves, à des peines d’emprisonnement.

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