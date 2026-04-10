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Traversée clandestine Un Soudanais arrêté en Angleterre après la mort de quatre migrants

ATS

10.4.2026 - 18:38

Un Soudanais a été arrêté vendredi dans le sud-est de l'Angleterre dans le cadre de l'enquête ouverte en France sur la mort de quatre migrants jeudi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche, a annoncé la police britannique.

Les quatre personnes qui ont perdu la vie jeudi ont été emportées par le courant alors qu'elles tentaient de monter à bord d'un bateau avec des dizaines d'autres personnes dans le nord de la France pour se rendre au Royaume-Uni.
Les quatre personnes qui ont perdu la vie jeudi ont été emportées par le courant alors qu'elles tentaient de monter à bord d'un bateau avec des dizaines d'autres personnes dans le nord de la France pour se rendre au Royaume-Uni.
ATS

Keystone-SDA

10.04.2026, 18:38

10.04.2026, 18:50

Cet homme de 27 ans, dont l'identité n'a pas été précisée, a été arrêté pour «mise en danger de la vie d'autrui lors d'un voyage en mer vers le Royaume-Uni», a indiqué la NCA, l'agence britannique de lutte contre la criminalité.

Elle a également précisé que l'arrestation avait eu lieu alors qu'il se trouvait déjà dans un centre de rétention du Kent. Il a été placé en garde à vue.

Les deux hommes et deux femmes qui ont perdu la vie jeudi ont été emportés par le courant alors qu'ils tentaient de monter à bord d'un bateau avec des dizaines d'autres personnes, portant à six le nombre de décès survenus cette année lors de traversées en embarcations de fortune.

La méthode risquée des «taxi-boats» consiste pour les passeurs à récupérer des candidats à l'exil directement dans l'eau, afin d'éviter les forces de sécurité présentes à terre pour empêcher les départs depuis les plages.

Dans son communiqué, la NCA indique que 38 personnes ont été prises en charge en France et que 74 migrants ont poursuivi leur route vers le Royaume-Uni. Elle indique également assister les autorités françaises dans leur enquête.

Taxi-boats

Il s'agit du deuxième drame de ce type depuis le début de l'année près de la frontière franco-britannique: le 1er avril, deux autres migrants sont morts lors d'un de ces embarquements par taxi-boat, risqués et souvent chaotiques, près de Gravelines (Nord).

L'immigration clandestine depuis le littoral du nord de la France vers l'Angleterre constitue un point de friction récurrent dans les relations entre Paris et Londres.

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Sous la pression du Royaume-Uni, la France a changé en fin d'année sa doctrine d'intervention pour permettre d'intercepter en mer les taxi-boats. Mais ces interceptions sont rares pour le moment, certaines conditions devant être réunies pour ne pas mettre en danger les vies humaines.

Londres souhaiterait que sa contribution financière pour la sécurisation de la frontière par les autorités françaises soit conditionnée à l'atteinte d'un objectif d'interception d'embarcations plus élevé, selon plusieurs médias britanniques.

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