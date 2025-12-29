  1. Clients Privés
Genève Un spectacle de patinage artistique contemporain aux Bastions

ATS

29.12.2025 - 11:53

Un spectacle de patinage artistique contemporain est organisé mercredi après-midi 31 décembre à la patinoire en plein air des Bastions, à Genève. Cette performance gratuite proposée par la Ville de Genève, sera assurée par la compagnie québécoise «Le Patin Libre».

Rendez-vous mercredi 31 janvier à 14h00 à la patinoire des Bastions à Genève pour un spectacle gratuit de patinage artistique contemporain (image d'illustration).
Rendez-vous mercredi 31 janvier à 14h00 à la patinoire des Bastions à Genève pour un spectacle gratuit de patinage artistique contemporain (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.12.2025, 11:53

29.12.2025, 11:56

«Le Patin libre casse les codes du patinage artistique classique pour nous offrir un moment de beauté et d’évasion», indique le Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Fondée en 2005, la compagnie est composée d'ex-patineurs de haut niveau qui ont quitté le carcan du show-business.

La représentation, qui aura lieu à 14h00 à 14h30, sera suivie d'animations participatives avec le public. Des patins peuvent être loués sur place.

