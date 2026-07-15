Ce qui n'était au départ qu'une publication sur les réseaux sociaux... mais elle pourrait bien se solder par une peine de prison. Un Suisse doit comparaître devant un tribunal à Bali pour une publication vulgaire sur Instagram concernant la fête hindoue du Nyepi.

À Bali, les gens se rendent à la plage pour se purifier après le bain de boue traditionnel, connu sous le nom de Mebuug-buugan. Le Mebuug-buugan a lieu le lendemain du Nyepi et est censé neutraliser les mauvaises qualités.

Voici de quoi il s'agit Un Suisse de 26 ans risque 15 mois de prison à Bali pour une publication sur Instagram.

Il aurait porté atteinte à la fête hindoue du Nyepi, enfreignant ainsi la législation indonésienne.

Après s'être excusé, l'homme a été arrêté ; le verdict n'a pas encore été rendu. Résumé créé avec

Une publication sur Instagram pourrait valoir à un Suisse de 26 ans une peine de prison sur l'île de Bali, en Indonésie, où il passe ses vacances. Le parquet a requis une peine de 15 mois d'emprisonnement devant le tribunal de district de Denpasar, comme le rapporte «The Bali Times» le rapporte.

Cet homme est accusé d'avoir porté atteinte à la fête hindoue du Nyepi, en mars, en publiant un commentaire vulgaire sur Instagram. Selon l'acte d'accusation, cette publication s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et a suscité une vive indignation à Bali.

Le parquet y voit une infraction au Code pénal indonésien, qui sanctionne les contenus électroniques lorsqu'ils sont considérés comme une atteinte aux célébrations religieuses. Il a en outre demandé que le Suisse soit maintenu en détention jusqu'à la fin de la procédure et que son téléphone portable soit saisi. La durée de la détention provisoire déjà purgée doit être déduite d'une éventuelle peine.

Arrestation après des excuses

Nyepi est le Nouvel An hindou à Bali et compte parmi les fêtes religieuses les plus importantes de l'île. Pendant cette «journée du silence», la vie publique et le trafic aérien sont pratiquement à l'arrêt pendant 24 heures.

Selon l'accusation, le Suisse s'est ensuite excusé auprès de la femme politique balinaise Ni Luh Djelantik. Peu après, il a été arrêté par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police. Le procès se poursuit désormais avec le réquisitoire de la défense; le verdict n'a pas encore été rendu.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.