Découverte explosive
Un touriste retrouve une grenade dans le Lac Majeur, à Locarno
Kestone
Une grenade à main non explosée de l'armée suisse a été découverte jeudi dans le Lac Majeur, à Locarno (TI). Le touriste qui l'a trouvée l'a rapportée sur la rive, avant que les spécialistes en explosifs tessinois l'examinent et la transportent en un lieu sûr, où elle sera détruite, a précisé la police tessinoise.
Cette dernière rappelle qu'il ne faut en aucun cas toucher un projectile découvert, car il pourrait exploser. Elle recommande également de marquer l'endroit où il a été trouvé et d'alerter immédiatement les autorités.