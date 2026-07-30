Découverte explosive Un touriste retrouve une grenade dans le Lac Majeur, à Locarno

Une grenade à main non explosée de l'armée suisse a été découverte jeudi dans le Lac Majeur, à Locarno (TI). Le touriste qui l'a trouvée l'a rapportée sur la rive, avant que les spécialistes en explosifs tessinois l'examinent et la transportent en un lieu sûr, où elle sera détruite, a précisé la police tessinoise.