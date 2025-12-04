Un train a percuté une voiture restée bloquée sur les rails, jeudi matin à Wauwil (LU). Personne n'a été blessé. L'occupant de l'auto a pu en sortir à temps. L'accident a perturbé le tronçon Sursee (LU) – Olten (SO) durant plusieurs heures.

Le passage à niveau où l’accident à eu lieu, à Wauwil, en 2014. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La voiture a terminé sa course sur le tracé ferroviaire vers 06h50 pour des raisons encore inconnues, indique la police lucernoise. Son conducteur âgé de 73 ans n'a pas réussi à la manoeuvrer hors des rails. Il a roulé sur une centaine de mètres afin de trouver un endroit permettant de quitter le tracé, mais l'auto est restée bloquée. Il en est donc descendu.

Le train est arrivé peu après. Son conducteur n'a pas pu éviter la collision malgré un freinage d'urgence. Le trafic ferroviaire a été interrompu durant trois heures.