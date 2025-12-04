  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Trafic perturbé Wauwil : un train percute une voiture restée bloquée sur les rails

ATS

4.12.2025 - 17:53

Un train a percuté une voiture restée bloquée sur les rails, jeudi matin à Wauwil (LU). Personne n'a été blessé. L'occupant de l'auto a pu en sortir à temps. L'accident a perturbé le tronçon Sursee (LU) – Olten (SO) durant plusieurs heures.

Le passage à niveau où l’accident à eu lieu, à Wauwil, en 2014.
Le passage à niveau où l’accident à eu lieu, à Wauwil, en 2014.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 17:53

04.12.2025, 18:04

La voiture a terminé sa course sur le tracé ferroviaire vers 06h50 pour des raisons encore inconnues, indique la police lucernoise. Son conducteur âgé de 73 ans n'a pas réussi à la manoeuvrer hors des rails. Il a roulé sur une centaine de mètres afin de trouver un endroit permettant de quitter le tracé, mais l'auto est restée bloquée. Il en est donc descendu.

Le train est arrivé peu après. Son conducteur n'a pas pu éviter la collision malgré un freinage d'urgence. Le trafic ferroviaire a été interrompu durant trois heures.

Les plus lus

Un appel confidentiel révèle la méfiance de l’Europe envers les États-Unis
Deux adolescents de 14 ans mis en examen pour tentative de meurtre
Un chauffard tue un homme mais n'ira pas en prison
Un reporter interpelle la fille présumée de Poutine à Paris
Pete Hegseth a mis l'armée américaine en danger
Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !