Un vendeur de voitures comparaît pour un assassinat datant de 1995

Le Tribunal pénal fédéral va se pencher dès lundi sur une affaire restée longtemps mystérieuse, l'assassinat d'un diplomate égyptien en 1995, dans le garage souterrain de son immeuble genevois. Sur le banc des accusés, un vendeur de voitures et une femme soupçonnée de complicité.

Au soir du 13 novembre 1995, un membre du bureau commercial de la Mission égyptienne à Genève était abattu de six coups de pistolet au thorax et à l'abdomen. (archives) KEYSTONE

ATS

Au soir du 13 novembre 1995, un membre du bureau commercial de la Mission égyptienne à Genève était abattu de six coups de pistolet au thorax et à l'abdomen. Durant plus de 20 ans, la police est restée bredouille. Jusqu'à ce que ses soupçons se portent en 2018 sur un vendeur de voitures mis en cause pour des viols et des agressions.

Condamné à plusieurs reprises en France et en Suisse, ce quinquagénaire italo-ivoirien est accusé aujourd'hui par le Ministère public de la Confédération (MPC) d'être l'auteur des tirs. Une double nationale suisse et italienne, soupçonnée d'avoir participé à la fabrication du silencieux, comparaît à ses côtés.

Les deux accusés répondent d'assassinat, respectivement de complicité d'assassinat. Jusqu'à présent, l'auteur présumé n'aurait pas «balancé» ses commanditaires, ni dévoilé le montant reçu pour ce «contrat».

Le procès débute lundi. L'audience sera ensuite suspendue pour reprendre le 9 décembre et les jours suivants. La lecture du jugement est fixée au 27 janvier 2025. Jusqu'à l'entrée en force d'un jugement définitif, les deux prévenus sont présumés innocents. (affaire SK.2024.47)

aula, ats