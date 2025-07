Pour la 16e année consécutive, la Ville de Lausanne et son Bureau pour les immigrés (BLI) proposent des cours de français à ciel ouvert cet été aux personnes allophones. Organisés sur la plage de Vidy, gratuits et sans inscription, ils se tiennent dès lundi et jusqu'au 8 août.

En 2024, les cours de français ont accueilli 400 personnes de 78 nationalités différentes lors des 22 cours donnés à Lausanne (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Les cours se déroulent du lundi au vendredi, de 18h00 à 19h30, en plein air, «dans un cadre estival et convivial, entre le théâtre de Vidy et la piscine de Bellerive, indique la Ville dans un communiqué. Ouverts à toutes et à tous, ces cours accueillent toute personne souhaitant apprendre le français, sans distinction de parcours, d'âge ou d'origine, écrit-elle.

«Chaque soir, une nouvelle thématique du quotidien est abordée: faire ses courses, aller chez le médecin, se déplacer, etc. Cette approche permet à chacune et chacun de rejoindre les cours à tout moment», est-il souligné.

Depuis maintenant trois ans, une halte-jeux est désormais à disposition pour que les parents puissent confier leurs enfants dès l'âge de deux ans. Elle est gérée par des professionnels de la petite enfance.

En 2024, les cours de français ont accueilli 400 personnes de 78 nationalités différentes lors des 22 cours donnés. Près de 80% ont exprimé le souhait de poursuivre leur apprentissage du français après l'été, précise encore la Ville.

www.lausanne.ch/vidyplage