Le village des Charbonnières à la Vallée de Joux (VD) a accueilli samedi sa 27e édition de la Fête du Vacherin Mont-d'Or. Comme chaque année, la descente des troupeaux des alpages a coïncidé avec les premières dégustations du célèbre fromage à pâte molle.

Un cortège réunissant environ 50 éleveurs et chasseurs ont manifesté contre les attaques du loup après le passage des deux troupeaux, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Ils portaient des croix avec des images d'animaux morts.

La Fête du Vacherin Mont-d'Or, qui réunit environ 6000 personnes chaque année, propose également un marché de produits du terroir, auquel participent plus de 60 producteurs et artisans. Diverses animations folkloriques et musicales ont été programmées, mais aussi sportives à l'image d'un tournoi de tir à la corde. L'invité d'honneur de cette édition est le Moulin de Sévery, l'un des derniers moulins artisanaux encore en activité en Suisse.

Depuis 1865, l'histoire du Vacherin Mont-d'Or AOP est liée à celle des Charbonnières. Le fromage a obtenu l'AOP en 2003, laquelle exige de se conformer à un cahier des charges très précis. Toutes ses composantes, du lait jusqu'au bois de son emballage, doivent notamment provenir d'un rayon maximal de 25 km autour de son lieu de production.

Le fromage est fabriqué avec du lait thermisé, affiné pendant 21 jours. Il est entouré et emballé d'une écorce d'épicéa caractéristique. Il est produit de septembre à la fin de l'hiver, une période où les vaches n'ont plus assez de lait pour fabriquer de grands fromages.