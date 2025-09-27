  1. Clients Privés
Vaud Une 27e Fête du Vacherin Mont-d'Or à la Vallée de Joux

ATS

27.9.2025 - 12:02

Le village des Charbonnières à la Vallée de Joux (VD) a accueilli samedi sa 27e édition de la Fête du Vacherin Mont-d'Or. Comme chaque année, la descente des troupeaux des alpages a coïncidé avec les premières dégustations du célèbre fromage à pâte molle.

Une 27e Fête du Vacherin Mont-d'Or à la Vallée de Joux - Gallery
Les vaches de l'agriculteur Raphael Rochat descendent depuis l'alpage "Les Esserts-du-Lieu".

Les vaches de l'agriculteur Raphael Rochat descendent depuis l'alpage "Les Esserts-du-Lieu".

Photo: ATS

Deux troupeaux sont descendus samedi matin en direction de la Fête du Vacherin Mont-d'Or.

Deux troupeaux sont descendus samedi matin en direction de la Fête du Vacherin Mont-d'Or.

Photo: ATS

Une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les attaques de loup lors de la désalpe.

Une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les attaques de loup lors de la désalpe.

Photo: ATS

Une 27e Fête du Vacherin Mont-d'Or à la Vallée de Joux - Gallery
Une 27e Fête du Vacherin Mont-d'Or à la Vallée de Joux - Gallery. Les vaches de l'agriculteur Raphael Rochat descendent depuis l'alpage "Les Esserts-du-Lieu".

Les vaches de l'agriculteur Raphael Rochat descendent depuis l'alpage "Les Esserts-du-Lieu".

Photo: ATS

Une 27e Fête du Vacherin Mont-d'Or à la Vallée de Joux - Gallery. Deux troupeaux sont descendus samedi matin en direction de la Fête du Vacherin Mont-d'Or.

Deux troupeaux sont descendus samedi matin en direction de la Fête du Vacherin Mont-d'Or.

Photo: ATS

Une 27e Fête du Vacherin Mont-d'Or à la Vallée de Joux - Gallery. Une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les attaques de loup lors de la désalpe.

Une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les attaques de loup lors de la désalpe.

Photo: ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 12:02

27.09.2025, 12:28

Un cortège réunissant environ 50 éleveurs et chasseurs ont manifesté contre les attaques du loup après le passage des deux troupeaux, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Ils portaient des croix avec des images d'animaux morts.

La Fête du Vacherin Mont-d'Or, qui réunit environ 6000 personnes chaque année, propose également un marché de produits du terroir, auquel participent plus de 60 producteurs et artisans. Diverses animations folkloriques et musicales ont été programmées, mais aussi sportives à l'image d'un tournoi de tir à la corde. L'invité d'honneur de cette édition est le Moulin de Sévery, l'un des derniers moulins artisanaux encore en activité en Suisse.

La tradition en prend un coup. Annulées ou sans vaches: les désalpes composent avec la dermatose

La tradition en prend un coupAnnulées ou sans vaches: les désalpes composent avec la dermatose

Depuis 1865, l'histoire du Vacherin Mont-d'Or AOP est liée à celle des Charbonnières. Le fromage a obtenu l'AOP en 2003, laquelle exige de se conformer à un cahier des charges très précis. Toutes ses composantes, du lait jusqu'au bois de son emballage, doivent notamment provenir d'un rayon maximal de 25 km autour de son lieu de production.

Le fromage est fabriqué avec du lait thermisé, affiné pendant 21 jours. Il est entouré et emballé d'une écorce d'épicéa caractéristique. Il est produit de septembre à la fin de l'hiver, une période où les vaches n'ont plus assez de lait pour fabriquer de grands fromages.

