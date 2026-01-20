  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votation fédérale Une alliance juge l'imposition individuelle «compliquée et chère»

ATS

20.1.2026 - 11:00

Une large alliance interpartis a présenté mardi ses arguments contre l'introduction de l'imposition individuelle. Selon les opposants, le texte, soumis au peuple le 8 mars, créerait de nouvelles injustices et alourdirait massivement la bureaucratie.

Une alliance interpartis s'oppose à l'imposition individuelle. Elle estime que le texte va notamment renforcer les inégalités et alourdir la bureaucratie (image symbolique).
Une alliance interpartis s'oppose à l'imposition individuelle. Elle estime que le texte va notamment renforcer les inégalités et alourdir la bureaucratie (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

20.01.2026, 11:00

20.01.2026, 11:02

A ce jour, les couples mariés paient plus d'impôts pour un même revenu qu'un couple non marié. Les Femmes PLR avaient alors déposé une initiative pour des impôts plus équitables. Un contre-projet, adopté par le Parlement, prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes.

Les opposants estiment que ce projet pénaliserait en particulier les couples mariés avec un seul revenu et les familles disposant d’un revenu secondaire faible. Selon eux, 78% des allègements fiscaux bénéficieraient aux 16% des ménages les plus riches. Ils craignent aussi un alourdissement de la bureaucratie et une hausse des coûts.

Le Centre, l'UDC, le PEV et l'UDF ainsi que l'USAM ou encore l'USP sont membres de cette alliance.

Les plus lus

De nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana
«Personne ne veut de lui» - Trump menace, Macron résiste, le bras de fer s’intensifie
«On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus
«Je n'y arrivais plus» - Les adieux de Gaël Monfils à Melbourne
Genève : Marie Barbey-Chappuis entendue au tribunal face à un Bandido
Camille Rast sur sa lancée, Federica Brignone déroutante