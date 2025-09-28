  1. Clients Privés
Argovie Une ancienne Miss Suisse élue à l'exécutif de son village

ATS

28.9.2025 - 15:07

L'ex-Miss Suisse Jennifer Ann Gerber a été élue dimanche à l'exécutif du village argovien d'Oberwil-Lieli. L'ancienne reine de beauté, qui se présentait sous l'étiquette PLR, a obtenu le deuxième meilleur résultat de la journée avec 794 voix.

Jennifer Ann Rees-Gerber avait remporté le concours Miss Suisse en 2001 (archives).
Jennifer Ann Rees-Gerber avait remporté le concours Miss Suisse en 2001 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 15:07

28.09.2025, 15:17

Elle a ainsi largement dépassé la majorité absolue, fixée à 484 voix. Elle siègera avec quatre élus sans parti, dont le président sortant Ilias Läber, réélu ce dimanche.

Live-Blog. Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !

Live-BlogRésultats et réactions: le suivi des votations en direct !

Jennifer Ann Rees-Gerber avait remporté le concours Miss Suisse en 2001. Celle qui fêtera ses 44 ans dans quelques jours est membre du PLR depuis l'an dernier. Elle s'était présentée aux élections au Grand Conseil en 2024.

