Le canton du Valais se dote d'une antenne haut-valaisanne pour son Service de la culture. Ce projet s'inscrit dans une volonté de renforcer la présence de la culture dans la région et d'assurer la pérennité des activités scientifiques, patrimoniales et de médiation existantes et futures.

Chef du Service de la culture valaisanne, Alain Dubois gérera désormais également une antenne dans le Haut-Valais (photo d'archives). ATS

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L'antenne ouvrira dans les anciens locaux de l'Institut de recherche sur l'histoire de l'espace alpin (FGA) à Brigue-Glis. Depuis fin 2024, le Service de la culture du canton du Valais, la commune et la Fondation suisse pour le château Stockalper ont mené des discussions en vue d'étendre l'offre du Service de la culture dans le Haut-Valais.

«Cette démarche se concrétise aujourd'hui par la conclusion d'une convention de collaboration pour les quatre prochaines années, avec pour perspective l'intégration complète des activités de l'Institut de recherche sur l'histoire de l'espace alpin (FGA) au sein de l'administration cantonale», précise l'Etat du Valais dans un communiqué mardi.

Répartition des tâches

Le fonctionnement de la future antenne reposera sur une répartition des missions entre les différents partenaires, concernant le FGA. Le Canton, par l'intermédiaire des Archives de l'Etat du Valais, assurera les tâches relevant des missions légales en matière de gestion des documents et des archives.

La ville de Brigue-Glis et la Fondation suisse pour le château Stockalper continueront, quant à elles, à exercer un rôle central dans la gestion des infrastructures, des collections – reconnues comme patrimoine d'intérêt cantonal – et du personnel externe durant une phase transitoire.

Phase transitoire sur 4 ans

«Cette nouvelle antenne constitue une première étape importante pour les Archives de l'Etat du Valais. Elle permettra de consolider et de développer les collaborations déjà établies avec les communes germanophones, les personnes privées, physiques et morales et les services décentralisés de l'administration cantonale», estiment les autorités valaisannes.

La mise en oeuvre du projet prévoit une phase transitoire jusqu'à fin 2030. Durant cette période, la direction stratégique et opérationnelle sera assurée conjointement par les Archives de l'Etat du Valais et la direction de l'Institut de recherche sur l'histoire de l'espace alpin. L'objectif sera une reprise complète des activités du FGA par le canton du Valais, incluant le transfert du personnel concerné.

Expositions et manifestations

Au-delà de ses missions scientifiques et patrimoniales, l'antenne développera une forte dimension publique. Elle proposera des activités de médiation culturelle, des collaborations avec les établissements scolaires – notamment le collège Spiritus Sanctus à Brigue -, des expositions et des manifestations destinées à un large public.

Le financement de la nouvelle structure est assuré par des contributions conjointes de la Fondation suisse pour le château Stockalper, de la commune de Brigue-Glis et du canton du Valais.