Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale

Une habitante d’Argovie a transféré de l’argent à sa mère installée en Thaïlande pendant plusieurs années, dans l’espoir de déduire ces versements de ses impôts. L’affaire a finalement été portée devant le tribunal.

Une Argovienne devant le tribunal administratif spécial : elle peut déduire fiscalement 2400 francs de pension alimentaire pour sa mère dans le besoin en Thaïlande, avec effet rétroactif. (image symbolique) Image : Keystone

Pendant des années, une Argovienne a déclaré dans sa déclaration d'impôts un montant à quatre chiffres pour soutenir sa mère.

Soudain, la commune l'a cependant refusée.

La raison : le virement à la mère avait été effectué à partir du compte du fils et donc pas par la contribuable elle-même.

Une Argovienne pourra désormais déduire rétroactivement de ses impôts le soutien financier qu’elle a apporté à sa mère vivant en Thaïlande. Le tribunal administratif spécial d’Argovie a donné raison à la plaignante, annulant la décision de la commune et de l’administration fiscale cantonale, rapporte l’Aargauer Zeitung.

Dans sa déclaration d’impôts 2022, la contribuable avait demandé une déduction de 2 400 francs pour le soutien de sa mère, âgée de 74 ans, vivant à Bangkok et considérée sans fortune ni revenu. La commune avait refusé, estimant que le virement avait été effectué depuis le compte du fils et non par la contribuable elle-même.

La contribuable a expliqué que l’aide transitait depuis des années par le compte de son fils, la banque appliquant des frais de virement moins élevés vers la Thaïlande. Elle a présenté un extrait de compte montrant qu’elle avait versé 3 000 francs à son fils en janvier 2022, avec la mention «Transit Mom Bkk», dont 2 400 francs étaient destinés à l’entretien de sa mère, rapporte le journal.

La mère reçoit 15 francs par mois de l'État

L’administration fiscale avait également demandé une confirmation récente du consulat ou de l’ambassade sur les besoins de la mère, ainsi qu’une attestation officielle de ses revenus et de sa fortune pour l’année 2022.

L’Argovienne a fait valoir que de tels documents n’existaient pas. Elle a toutefois présenté une attestation du bureau de district compétent datant de 2014, indiquant que sa mère est veuve, sans activité professionnelle, sans revenu et ne percevant que 600 bahts par mois (environ 15 francs) de l’État, rapporte l’Aargauer Zeitung.

Le tribunal administratif spécial a estimé que l’attestation de l’office du district suffisait à prouver le besoin d’assistance de la mère. Il a reconnu la déduction de 2 400 francs, faisant passer le revenu imposable de la contribuable à 90 100 francs. La valeur litigieuse était d’à peine 400 francs d’impôts, les frais de procédure étant à la charge de l’État, qui a en outre versé 600 francs d’indemnités d’avocat à l’Argovienne.

