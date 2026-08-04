L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix moins importante qu'annoncé. Suite à des discussions avec le Surveillant des prix, le secteur des transports publics réduit de 100 francs la hausse de prix prévue, a annoncé Alliance Swisspass.

La hausse des prix des abonnements généraux sera moins forte qu'annoncé, a indiqué mardi Alliance Swisspass (photo d'illustration)

Ainsi, un abonnement général de 2e classe coûtera désormais 4095 francs au lieu de 4195, et celui de 1re classe 6770 francs au lieu de 6850, a annoncé mardi Alliance Swisspass.

L'abonnement demi-tarif pour adultes subira une hausse de cinq francs. Le bonus lié aux forfaits de crédit du demi-tarif Plus reste inchangé. Pour les enfants, les adolescents et les familles, les prix n'augmenteront pas ou très peu.

Les nouveaux tarifs ont été ajustés après des discussions avec le Surveillant des prix. L’augmentation moyenne des tarifs s’élève donc à 3,6% au lieu des 3,9% annoncés en mars dernier. Cette adaptation reste toutefois nécessaire pour couvrir le renchérissement et la hausse des coûts liés au personnel, à l'énergie, au matériel et à l'entretien, selon Alliance Swisspass.

Les réseaux régionaux de transports publics fixent eux-mêmes leurs ajustements tarifaires de manière autonome.

Par ailleurs, les CFF ont prévu d’étoffer leur offre de billets dégriffés: en 2027, la clientèle bénéficiera de rabais liés aux offres dégriffées s’élevant à 90 millions de francs.

Dernière hausse en 2023

La dernière hausse tarifaire à l'échelle nationale remonte à trois ans. Auparavant, les prix des transports publics étaient restés stables au niveau national pendant sept ans. A la fin 2023, les prix des billets ont augmenté en moyenne de 3,7 %. Avant l'intervention du Surveillant des prix Stefan Meierhans, Alliance Swisspass avait prévu une hausse de 4,3 %.

Le prix de l’abonnement général avait surtout fait polémique. Finalement, M. Meierhans avait pu négocier une hausse de 3,5 % pour l’AG de 2e classe, au lieu des 5,7 % initialement annoncés.