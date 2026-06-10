Une buse attaque un coureur dans le canton de Neuchâtel

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 10.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ESCROQUERIE : Après plusieurs reports, l'audience du gestionnaire de fortune sédunois accusé d'avoir floué une trentaine de personnes pour des millions de francs s'ouvre mercredi au Tribunal de district de Sion.

ÉNERGIE : Après le National, le Conseil des Etats devrait adopter mercredi un projet du Conseil fédéral pour accélérer les procédures d'autorisation pour faciliter les extensions et transformations du réseau électrique.

ENVIRONNEMENT : L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) dévoile mercredi un rapport sur la façon dont le commerce des matières premières façonne le monde et du rôle joué par la Suisse dans ce secteur économique qui opère parfois au coeur des grandes tensions géopolitiques.

HISTOIRE : La famille de l'ancien président français Charles de Gaulle, notamment sa petite-fille Anne de Laroullière, sera en visite mercredi à Porrentruy (JU) dans le cadre d'une journée mémorielle consacrée aux origines bruntrutaines du fondateur de la Ve République française.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 10 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale pour le dialogue entre les civilisations.

Vu dans la presse

Une buse attaque un coureur Un habitant du Landeron (NE), qui courait sur un chemin de campagne le long d'une forêt, a été pris pour cible vendredi par une buse, relate mercredi ArcInfo. Il s'en est sorti avec cinq griffures assez profondes à la tête. «Les attaques de buses variables contre des promeneurs restent exceptionnelles», explique dans le journal Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse. «Nous en recensons une douzaine par année», ajoute-t-elle, soulignant qu'elles surviennent presque toujours entre mai et juillet, en période de nidification. «La plupart du temps, il s'agit d'attaques d'intimidation». Montre plus

SANTÉ : Les femmes donnent davantage leurs organes que les hommes en Suisse, remarquent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Entre 2011 et 2024, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recensé 62% de femmes parmi les donneurs vivants, alors que les receveurs étaient majoritairement des hommes. Les femmes représentent également 64% des inscriptions au registre des cellules souches, prélevées dans le sang et qui correspondent à un don de moelle osseuse, selon Transfusion CRS Suisse. Mais la tendance s'inverse pour les dons de sang. En 2025, 58,9% des donneurs réguliers actifs étaient des hommes, contre 41,1% de femmes.

GENS DU VOYAGE : Une centaine de personnalités suisses appellent dans une lettre ouverte le Conseil fédéral à créer une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les persécutions commises à l'encontre des Yéniches et Manouches, écrivent mercredi La Liberté, Le Courrier, ArcInfo et Le Nouvelliste. En février 2025, le Conseil fédéral a reconnu que les placements d'enfants yéniches et manouches et les stérilisations forcées devaient être qualifiés de crimes contre l'humanité selon les critères actuels du droit international. Pour Aude Morisod, cosignataire de la missive et ancienne coordinatrice de l'aumônerie catholique suisse des gens du voyage, cette reconnaissance ne peut pas rester sans suite. «Il faut mettre en œuvre un véritable travail de réparation».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : une fusillade dans une école de Graz, en Autriche, fait dix morts. Parmi les victimes figurent principalement des élèves, mais aussi l'auteur des faits, âgé de 21 ans.

- Il y a 30 ans (1996) : ouvertures des premiers pourparlers multipartites pour la paix en Irlande du Nord.

- Il y a 100 ans (1926) : décès de l'architecte catalan Antoni Gaudi, considéré comme un représentant éminent du mouvement catalan du «Modernisme». Son travail a marqué durablement la ville de Barcelone, avec notamment l'église de la Sagrada Familia, ainsi que le parc et le palais Güell. Il était né en 1852.

Le dicton du jour

«Juin, juillet, en fraîcheur, en août, orages et chaleurs».