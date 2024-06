Ouvert pour la première fois l’année passée, le couloir de nage aménagé au quai Wilson sera cet été agrémenté cette année d’une buvette qui ouvrira vendredi. Parmi les autres nouveautés, quatre rampes d'accès à l'eau, des bouées de sauvetage, des défibrillateurs et un balisage de la zone de baignade. Les horaires ont été étendus, soit de 6h00 à 22h00.

Une buvette viendra agrémenter dès vendredi le couloir de natation d'environ 300 mètres installée dans le Léman le long du quai Wilson (archives). ATS

Les aménagements et le matériel ont été installés par la Ville de Genève sur et autour du plan d’eau, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué. Et de préciser que le plan d'eau est placé sous la responsabilité des baigneurs et baigneuses, aucune surveillance n'étant assurée.

Sur le site quelques cabines pour se changer ont été installées, ainsi qu'une douche et une zone de détente de 300 m2 avec chaises longues et des parasols. Ces nouvelles installations augmentent le confort du lieu.

La buvette est tenue par l’Association Divers/cité et emploiera entre 20 et 30 jeunes durant tout l’été, leur offrant un réel endroit d’insertion et l’intégration. Elle sera ouverte du dimanche au jeudi de 10h00 à 23h00 (minuit le vendredi et le samedi). Une jolie terrasse et des WC seront aussi à disposition.

«Il était important de répondre rapidement aux demandes de la population de bénéficier d'un accès élargi au lac, source de fraîcheur en été, souligne Frédérique Perler, magistrate chargée de l'aménagement, des constructions et de la mobilité. Ces nouvelles installations augmentent encore le confort du lieu». Le Département travaille par ailleurs «assidûment» à l'aménagement définitif qui a fait l'objet d'un concours en 2023.

