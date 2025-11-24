  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

ONG Frieda Une campagne pour lutter contre les violences de genre et handicap

ATS

24.11.2025 - 09:31

Les femmes et les personnes queer subissent deux à quatre fois plus de violence en moyenne que le reste de la population, même en situation de handicap. Face à ces chiffres, l'ONG Frieda a décidé d'angler sa campagne de prévention nationale sur le sujet.

Une campagne pour lutter contre les violences de genre et handicap débute lundi en Suisse et va durer 16 jours. (image d'illustration)
Une campagne pour lutter contre les violences de genre et handicap débute lundi en Suisse et va durer 16 jours. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

24.11.2025, 09:31

24.11.2025, 09:39

L'édition 2025 de «16 jours contre la violence faite aux femmes» va donc tenter de rendre visibles cette «réalité trop longtemps passée sous silence», écrit l'ONG féministe pour la paix lundi dans un communiqué. Elle explique qu'aujourd'hui la Suisse viole ses engagements internationaux car la Convention d'Istanbul ne peut pas être appliquée

Frieda dénonce le fait que les femmes et personnes queer en situation de handicap sont absentes des statistiques et ont trop peu accès à la protection ou au soutien. L'ONG estime d'ailleurs qu'il manque des centres de conseil et d'accueil accessibles ou des informations simplifiées.

La campagne se tient du 25 novembre au 10 décembre dans toute la Suisse et mobilisera plus de 300 organisations. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné à Berne.

Les plus lus

Un agenda judiciaire qui donne des sueurs froides
«Je porte une plaie silencieuse» - Les révélations chocs d’un politicien
Faille de sécurité WhatsApp : 8,4 millions de numéros suisses exposés
Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent
«Chaque accident mortel est un drame» - Des polices cantonales sonnent l’alarme
Une nouvelle fois, Lionel Messi épate la galerie