Les femmes et les personnes queer subissent deux à quatre fois plus de violence en moyenne que le reste de la population, même en situation de handicap. Face à ces chiffres, l'ONG Frieda a décidé d'angler sa campagne de prévention nationale sur le sujet.

Une campagne pour lutter contre les violences de genre et handicap débute lundi en Suisse et va durer 16 jours. (image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

L'édition 2025 de «16 jours contre la violence faite aux femmes» va donc tenter de rendre visibles cette «réalité trop longtemps passée sous silence», écrit l'ONG féministe pour la paix lundi dans un communiqué. Elle explique qu'aujourd'hui la Suisse viole ses engagements internationaux car la Convention d'Istanbul ne peut pas être appliquée

Frieda dénonce le fait que les femmes et personnes queer en situation de handicap sont absentes des statistiques et ont trop peu accès à la protection ou au soutien. L'ONG estime d'ailleurs qu'il manque des centres de conseil et d'accueil accessibles ou des informations simplifiées.

La campagne se tient du 25 novembre au 10 décembre dans toute la Suisse et mobilisera plus de 300 organisations. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné à Berne.