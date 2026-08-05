Une influenceuse américaine critique sur Instagram les «plages» suisses et explique qu'en Californie, elle est habituée à autre chose. De telles vidéos peuvent-elles nuire à l'image de la Suisse ?

L'Américaine Amanda Ivanelli et sa famille ont effectué il y a quelques semaines ce que l'on appelle un «Euro-Trip», c'est ainsi que les Américains désignent un voyage à travers l'Europe. Ils se sont notamment rendus en Suisse.

Ivanelli est une influenceuse qui compte à elle seule 1,8 million d'abonnés sur Instagram. Bien sûr, elle emmène également sa communauté en vacances et publie régulièrement des vidéos de ses séjours.

Mais Ivanelli ne semble pas tout à fait satisfaite de la Suisse. Dans l'une de ses vidéos Instagram, elle déclare : «J'en suis à ce stade de mon voyage en Europe où les gens disent généralement: “J'ai hâte de m'installer ici.” Mais moi, j'en suis à un stade où je me dis : “J'ai hâte de rentrer.”»

Elle ajoute : «Ne vous méprenez pas, j'adore l'Europe et l'été européen, mais les plages ici, ce n'est pas vraiment ça.» Puis elle précise : «Je sais que je suis gâtée, je viens de Floride. »

Elle montre brièvement la «plage» de Zurich et dit : « Comme en Italie, il y a des cailloux ici.» Concrètement, elle ne filme toutefois pas un endroit où l'on peut s'attarder, mais simplement l'accès au lac.

Dans la vidéo, elle raconte également que l'hôtel où ils séjournent leur avait expliqué qu'il y avait deux piscines au bord du lac où l'on pouvait se baigner. Mais lorsqu’ils sont arrivés, c’est-à-dire son mari et ses enfants, ils ont dû constater qu’il s’agissait d’une «piscine réservée aux femmes, où le haut du corps doit rester découvert», dit-elle avec une pointe d’ironie face à la caméra. Elle fait sans doute référence à la partie réservée aux femmes de la station balnéaire d’Enge.

Elle critique d'ailleurs aussi les systèmes de climatisation dans notre pays : «Nous sommes en Suisse et 90 % des lieux ne sont pas climatisés. J'ai l'impression qu'on est tellement gâtés aux États-Unis que cela ne se serait jamais produit là-bas.»

Sur la plage, il aurait d'ailleurs dû y avoir des chaises pour s'asseoir et non pas des cailloux. «Je ne me plains pas, c'est simplement ma façon de voir les choses », conclut-elle. «C'est juste qu'on est tellement gâtés aux États-Unis.»

Cas isolés

Des vidéos négatives sur les réseaux sociaux concernant la Suisse refont régulièrement surface. Mais ont-elles vraiment un impact sur le tourisme ? «Il ne faut pas s'attendre à ce que ces vidéos virales aient un impact négatif mesurable sur l'image de la Suisse», explique Jean-Claude Raemy, responsable de la communication d'entreprise chez Suisse Tourisme, en réponse à une question de blue News.

De telles vidéos seraient des cas isolés et seraient généralement rapidement considérées comme insolites ou prêtant à confusion. «La Suisse est clairement positionnée au niveau international comme une destination alpine et lacustre», explique M. Raemy.

Par ailleurs, les enquêtes menées auprès des visiteurs, les chiffres des réservations et les analyses d'image réalisées par Suisse Tourisme ont montré que l'image de la Suisse à l'étranger était stable et positive. «Quelques malentendus sur les réseaux sociaux n’y changent pas grand-chose », explique Raemy. «La grande majorité des voyageurs sait à quoi s’attendre et c’est précisément pour cette raison qu’ils viennent chez nous.»

Les décisions en matière de voyage devraient reposer sur des informations fiables et des offres concrètes, explique Raemy. «Ceux qui viennent en Suisse s'attendent à une nature spectaculaire, à des infrastructures de premier ordre et à des expériences variées, mais pas à la mer.»

Les réseaux sociaux n'en restent pas moins un canal important pour la Suisse. Suisse Tourisme utilise elle aussi activement les plateformes numériques pour «offrir un aperçu authentique du pays et dialoguer avec des visiteurs potentiels», précise le communiqué.

L'image de la Suisse repose en outre sur une réputation forgée au fil des décennies, sur le bouche-à-oreille et sur les reportages des médias traditionnels. «De nombreux facteurs entrent donc en jeu», explique Raemy. Une vidéo virale peut certes attirer l'attention à court terme, mais c'est grâce à un marketing continu, à une offre variée et de qualité ainsi qu'à des clients satisfaits que l'on parvient à construire une image durable.

Incompréhension

Suisse Tourisme surveillerait attentivement les réseaux sociaux, mais ne réagirait pas à chaque vidéo par une prise de position officielle. «Si nécessaire, nous misons sur des précisions factuelles accompagnées de contenus positifs», explique M. Raemy. «Les publications insolites sur les réseaux sociaux font malheureusement partie de la réalité numérique. Elles ne constituent toutefois pas un indicateur de la satisfaction réelle des visiteurs.»

Dans les commentaires également, la plainte d’Ivanelli suscite l’incompréhension chez beaucoup : «Attends un peu, tu te plains d’une «plage » en Suisse ? C’est un lac ! On a tellement de belles plages en Europe, tu devrais peut-être sortir de ton logement de luxe et aller découvrir de vrais endroits », commente une utilisatrice.

Une autre personne écrit : «Tu es en Suisse et tu compares les rives d'un lac à une plage au bord de l'océan. Les Américains, c'est vraiment une autre histoire.» «C'est la vidéo la plus américaine que j'aie jamais vue», estime une autre utilisatrice.