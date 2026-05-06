Une chaîne TV genevoise défraie la chronique

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

GARDE PONTIFICALE : Guy Parmelin va rencontrer le pape Léon XIV mercredi au Vatican. Le même jour, le président de la Confédération doit aussi assister à la cérémonie de prestation de serment des 28 gardes de la Garde Suisse Pontificale. Le Vaudois conduira une délégation composée notamment du président du Conseil National Pierre-André Page et de son homologue des Etats Stefan Engler, ainsi que du chef de l'armée suisse Benedikt Roos. La Conférence des évêques suisses sera représentée par son président Son Excellence Mgr Charles Morerod.

MUSIQUE : Les organisateurs des Francomanias de Bulle (FR), qui auront lieu du 26 au 29 août, vont dévoiler la programmation de cette nouvelle édition. L'an dernier, la manifestation avait proposé 14 concerts, avec des têtes d’affiche comme Barbara Pravi, Médine, Scylla & Furax Barbarossa, Yoa, L’Entourloop ou encore Nnavy.

ARTS A GENEVE : Le Grand Théâtre de Genève dévoile ce matin sa programmation pour la saison 2026-2027. Le nouveau directeur général, le Genevois Alain Perroux, qui prendra officiellement ses fonctions en juillet prochain, sera présent. Il succédera à ce poste au Zurichois Aviel Cahn, qui reprend quant à lui l'Opéra allemand de Berlin (Deutsche Oper).

FOOTBALL : La deuxième demi-finale retour de Ligue des champions, prévue mercredi dès 21h à Munich, promet forcément des étincelles entre deux équipes au tempérament plus qu'offensif. Battu 5-4 à l'aller au Parc des Princes au terme d'une rencontre d'anthologie, le Bayern accueille le Paris St-Germain, tenant du trophée, avec l'obligation de s'imposer pour atteindre la finale (30 mai à Budapest). Les Bavarois doivent se souvenir d'où ils reviennent: ils ont en effet évité le pire en fin de partie à l'aller, eux qui s'étaient retrouvés menés 5-2 juste avant l'heure de jeu.

Vu dans la presse

TELEVISION : L’Office fédéral de la communication (OFCOM) a ouvert une procédure contre Carac TV, après une plainte du député socialiste Sylvain Thévoz, rapporte Le Courrier. La chaîne genevoise est soupçonnée d’avoir enfreint la loi sur la radio-télévision (LRTV), notamment l’article 12 qui interdit le parrainage d’émissions politiques et exige l’indépendance éditoriale. En cause, six épisodes de l’émission «Parlons économie», liée à la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG), qui ont traité de sujets de votations avec des invités exclusivement issus des partis de droite et de la CCIG. M. Thévoz dénonce une atteinte à la démocratie. Si les violations sont confirmées, des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la concession pourraient être prononcées. La direction de Media One Group, auquel la chaîne TV appartient, n'a pas souhaité s'exprimer au vu de la procédure en cours.

ABUS : Un rapport d’enquête sur de possibles cas d’abus dans une crèche d’entreprise bernoise a mis en évidence de graves lacunes, selon la Berner Zeitung et le Bund. Il est question de deux cas suspects, l’un datant de fin juin 2025 et l’autre de février 2026. Après le premier soupçon, la direction de la crèche a discuté avec la mère de l’enfant concerné et la personne soupçonnée, sans informer les autorités compétentes ni la direction de l’entreprise. Lors du second cas, elle a également proposé une rencontre tripartite. La direction n’a informé l’entreprise du premier cas qu’une semaine après la mise à l’écart de l’employé concerné. L’entreprise indique vouloir suivre plusieurs recommandations du rapport.

JUSTICE : Le traitement judiciaire de l’affaire du policier plongeur mort noyé en septembre 2025 à Dietikon (ZH) soulève des questions, selon le Tages-Anzeiger. Après que le journal a interpellé les autorités concernées sur les accusations, l’enquête a été relancée et confiée à un autre canton. Plusieurs sources indépendantes évoquent une série de manquements ainsi que de graves failles de sécurité et de commandement ayant pu contribuer au décès du policier. Selon ces informations, un cadre a indiqué en amont au plongeur qu’il n’y avait aucun danger, alors que les supérieurs étaient légalement tenus d’interdire l’intervention en cas de situation incertaine. Le quotidien souligne enfin que cette obligation de diligence ne semble pas avoir été prise en compte dans l’enquête officielle initiale.

JUSTICE : Nouveau rebondissement dans l'affaire des billets antisémites découverts en janvier 2025 devant une galerie genevoise. La militante Anne-Cécile Reimann, qui s'estime victime d’acharnement, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et obstruction à la justice, rapporte Le Courrier. La militante avait été accusée sur la base d’images et condamnée, avant qu’une autre octogénaire ne s’auto-dénonce, faisant vaciller le dossier. Malgré cela, l’avocat de la galeriste avait demandé une perquisition chez Mme Reimann, une requête refusée par le Ministère public. Le procureur en charge du dossier a, lui, ordonné une nouvelle expertise graphologique des billets, expertise à laquelle l'avocat de l'octogénaire qui s'est auto-dénoncée s'est formellement opposé.

FOOTBALL : L’entraîneur du FC Thoune, Mauro Lustrinelli, avait négocié une prime en cas de titre de championn de Super League en 2024 déjà, lors de la prolongation de son contrat, selon le Blick. En revanche, aucune prime de ce type n’avait été convenue au début de la saison actuelle avec les joueurs du club néo-promu. Par ailleurs, Mauro Lustrinelli aurait refusé plusieurs offres émanant de clubs de Bundesliga durant l’hiver. Actuellement, plusieurs clubs en Allemagne et en Italie s’intéressent de près à l’entraîneur champion de Suisse. Son contrat avec Thoune court encore jusqu’à l’été 2028.

ULTRA ENDURANCE : Le Valaisan Frédéric Splendore prépare un défi d’ultra-endurance reliant Monaco à Lviv en Ukraine, soit environ 4’200 km et 140’000 m de dénivelé à travers 14 pays, rapporte La Liberté. Le départ est prévu fin juillet, avec une arrivée symbolique le 21 septembre, Journée internationale de la paix. Ce projet sportif et humanitaire vise à récolter des fonds pour les victimes de la guerre, via son association «Au-delà de l’effort», à raison d’un franc par mètre de dénivelé. L’athlète souhaite surtout porter un message de solidarité et relier symboliquement l’ouest et l’est de l’Europe. «Je ne cours pas pour l'Ukraine, je cours pour les gens, les civils», dit-il. Ancien sapeur-pompier et spécialiste des longues distances (vainqueur des 100 km de Bienne 2023), il s’appuie sur son expérience d’ultra-endurance et son parcours humanitaire pour mener cette aventure. Il est conscient des risques liés à la situation en Ukraine, notamment à Lviv, toujours exposée aux frappes russes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : Le dirigeant conservateur Friedrich Merz est élu chancelier fédéral d'Allemagne.

- Il y a un an (2025) : L'Inde attaque plusieurs cibles au Pakistan, affirmant cibler des «infrastructures terroristes». Ces frappes font 26 morts.

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du réalisateur bâlois Niklaus Schilling, représentant important du cinéma d'auteur allemand.

- Il y a 15 ans (2011) : Suicide du play-boy et photographe germano-suisse Gunter Sachs dans son chalet de Gstaad (BE). Il avait été marié à Brigitte Bardot (1966-1969). Il était né en 1932.

- Il y a 20 ans (2006) : Décès du comédien bâlois Hans Wyprächtiger ("L'As des As», «Die Sehnsucht der Vernoka Voss"). Il était né en 1929.

- Il y a 25 ans (2001) : Le premier «touriste de l'espace», le multimillionnaire américain Dennis Tito, atterrit sain et sauf au Kazakhstan après un vol spatial de neuf jours avec la mission russe Soyouz TM-32.

- Il y a 25 ans (2001) : Le pape Jean Paul II se rend dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Il est le premier pape de l'histoire à entrer dans un lieu de culte musulman.

- Il y a 50 ans (1976) : Un séisme de magnitude 6,5 frappe le Frioul, dans le nord-est de l'Italie, faisant un millier de morts et plus de 7500 blessés.

- Il y a 65 ans (1961) : Naissance de l'acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain George Clooney ("Urgences», «Argo», «Ocean's Eleven», «Good Night and Good Luck").

Le dicton du jour

«S'il pleut à la petite Saint-Jean, Toute l'année s'en ressent, Jusqu'à la grande Saint-Jean»