La coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires» va lancer le référendum contre la décision du Parlement prise jeudi. Elle regroupe notamment les Vert-e-s, le PS et le PVL. Plusieurs organisations comme Greenpeace ou la Fondation Energie (Energiestiftung SES) en font aussi partie.

Le Conseil national a adopté jeudi une révision de loi qui prévoit de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La récolte de signatures devrait commencer le 30 juin. La coalition refuse de relancer le nucléaire sans connaître les enjeux financiers, indiquent les Vert-e-es dans leur communiqué. Le vote du Parlement «sabote le développement rapide des énergies renouvelables, la protection du climat et notre souveraineté énergétique», indique leur présidente Lisa Mazzone.

«Miser aujourd'hui sur le nucléaire, c'est méconnaître les réalités énergétiques. De nouvelles centrales n'apporteraient de l'électricité qu'au mieux dans plusieurs décennies, engendreraient des coûts énormes et ne résoudraient aucun des problèmes actuels de l'approvisionnement énergétique en Suisse», ajoute le PVL dans un communiqué.

Le peuple doit «corriger» la décision du Parlement, ajoute la SES. Il a déjà confirmé à plusieurs reprises son attachement aux énergies renouvelables et à la sortie du nucléaire.

Après le Conseil des Etats en mars, le Conseil national a adopté jeudi le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative «Stop au blackout» (De l'électricité pour tous en tout temps). La révision de loi prévoit de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.