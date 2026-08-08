Un accident de la circulation entre une voiture et un camping-car a fait sept blessés, dont un grave, samedi en fin d'après-midi sur l'autoroute A2 près de Mezzovico (TI). Le pronostic vital du conducteur de la voiture est engagé, a indiqué la police cantonale.

L'intervention des secours a nécessité la fermeture partielle de l'autoroute en direction du nord (image prétexte).

Accident de la route Tessin : une collision sur l'A2 fait sept blessés dont un grave

L'accident s'est produit peu après 17h30. Pour une raison encore inconnue, une voiture a percuté un camping-car. Sous le choc, ce dernier a quitté la chaussée et s'est immobilisé sur un talus.

Les sept occupants des deux véhicules ont été transportés à l'hôpital par les secouristes. D'après un premier bilan médical, le conducteur de la voiture est grièvement blessé. Le conducteur du camping-car, ainsi que les autres passagers ont été légèrement blessés

L'intervention des secours a nécessité la fermeture partielle de l'autoroute en direction du nord. La circulation ne devait pas être rétablie avant 23h00, selon la police tessinoise.