Les autorités vaudoises et françaises souhaitent créer une connexion cyclable entre Vallorbe et la station de Métabief. Le projet vient d'obtenir le soutien du Programme européen Interreg France Suisse.

Les autorités vaudoises et françaises souhaitent une connexion sécurisée pour les vélos à la douane de Vallorbe (image symbolique). ATS

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«Engagés dans des échanges depuis 2023, le Département du Doubs et le Canton de Vaud portent ensemble le projet CycloMétaVal en lien avec la Commune de Vallorbe, partenaire opérationnel», relèvent vendredi ces différents partenaires.

L'objectif consiste particulièrement à permettre le passage des vélos au poste frontière de Vallorbe. Une douane où il n'existe actuellement aucun point de passage sécurisé, «ce qui limite très fortement l'usage du vélo pour les déplacements frontaliers, qu'ils soient touristiques, de loisirs ou utilitaires», poursuit le communiqué.

Des études doivent désormais être menées pour détailler les points techniques de la liaison, puis pour mener les travaux de réalisation. La durée du projet est prévue pour trois ans.

Le coût global se monte à environ 2,3 millions de francs, dont la majeure partie (1,6 million) est financée par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le reste est pris en charge par le Département du Doubs, le Canton de Vaud, la Confédération et la Commune de Vallorbe.