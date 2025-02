Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

NUCLÉAIRE : Quinze riverains de la centrale nucléaire de Leibstadt (AG) ont décidé de saisir le Tribunal administratif fédéral sur l'exploitation à long terme du site. Ils doivent expliquer leurs motivations lors d'une conférence de presse organisée mercredi par l'ONG Greenpeace. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) avait rejeté leur demande d'une étude d'impact sur l'environnement de la centrale atomique. En permettant une exploitation à long terme du site, la Confédération passe outre le droit de participation démocratique et ne respecte pas les accords internationaux, estiment-ils.

SANTÉ : Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) disposent de 29 nouvelles salles d'opération sur un même étage. Dernière étape de ce projet, le bloc comprenant trois salles conventionnelles et deux salles hybrides équipées de systèmes d'imagerie en temps réel est inauguré mercredi.

PROCHE-ORIENT : Les Etats-Unis vont «prendre le contrôle de la bande de Gaza», a annoncé mardi le président américain Donald Trump après une rencontre à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. «Nous [...] serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes», a-t-il ajouté, en soulignant que les Etats-Unis allaient «aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits», afin de développer économiquement le territoire palestinien. Il a promis de faire de Gaza la «Côte d'Azur du Moyen-Orient».

FRANCE : Après son recours à l'article 49.3 sur les budgets de l'Etat et de la sécurité sociale, le premier ministre français François Bayrou affronte mercredi deux motions de censure de LFI devant l'Assemblée nationale. En l'absence des voix des socialistes et probablement du Rassemblement national, les deux textes devraient échouer. «C'est l'heure de vérité, il y aura des conséquences», a prévenu Manuel Bompard, coordinateur de LFI.

FOOTBALL : Deux matches de la 22e ronde de la Super League de football sont au menu de mercredi soir. Le premier du classement, le FC Lugano, se déplace à Saint-Gall, alors que les Young Boys de Berne reçoivent le FC Yverdon-Sport.

Vu dans la presse

CONSEIL FÉDÉRAL : La succession de Viola Amherd au Conseil fédéral est difficile, reconnaît dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de mercredi le conseiller national Markus Ritter (Centre/SG), l'un des deux candidats officiels en lice. «C'est la neuvième élection au Conseil fédéral à laquelle j'assiste, mais je n'ai encore jamais vu une telle situation de départ». Il pointe les défis et les difficultés du Département fédéral de la défense, dirigé par la ministre valaisanne démissionnaire. Un poste au Conseil fédéral exige des horaires de 60 à 80 heures par semaine, ajoute le président de l'Union suisse des paysans. Cette charge de travail élevée pourrait expliquer l'absence de candidatures en provenance des villes, selon lui.

FOOTBALL : La conseillère nationale Tamara Funiciello (PS/BE), qui a comparé les joueuses de football à des lesbiennes, fait son mea culpa mercredi dans la Tribune de Genève, 24 Heures, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. «Oui, mes mots ont blessé des gens et je m'en excuse», déclare-t-elle. Elle assure ne pas avoir voulu «minimiser les performances des joueuses». Elle rappelle qu'elle a longtemps joué au hockey sur gazon. «A l'époque [...] c'était mal vu d'être lesbienne [...] J'ai dû quitter le sport pour pouvoir assumer mon amour». Parlant de l'Euro de football féminin, qui a lieu cette année en Suisse, Mme Funiciello avait déclaré: «Pendant un mois, je ne fais rien d'autre que de regarder des lesbiennes jouer au football». Ses propos avaient provoqué de vives réactions.

DÉFENSE : Les hangars de l'aéroport de Berne-Belp n'ont pas assez de place pour accueillir le nouvel avion du Conseil fédéral, un Bombardier Global 7500, rapporte mercredi Blick. Une extension du plus grand hangar doit être aménagée. La nouvelle construction, estimée à plusieurs millions de francs, a déjà été approuvée. D'ici à l'achèvement de l'extension dans deux ans environ, l'avion sera stationné à l'aérodrome militaire de Payerne (VD), indique dans le journal la porte-parole de l'armée Delphine Schwab-Allemand. Mais, là aussi, la Confédération doit louer des places, car ses propres hangars sont trop petits.

FAUNE : Le comportement des loups s'est modifié à la suite de leur régulation l'hiver dernier en Valais, remarque mercredi dans Le Nouvelliste, ArcInfo et Le Courrier la directrice romande du Groupe Loup Suisse, Isabelle Germanier. «Par exemple, nous avons remarqué que la meute d'Hérens-Mandelon était beaucoup plus mobile», relève-t-elle. «La pression des tirs a rendu les loups plus discrets et prudents. Ils changent leurs habitudes et la gestion spatiotemporelle de leur territoire». Cette «réaction à prévoir» pourrait, selon Mme Germanier, «compliquer la tâche des autorités à l'avenir, car les loups sont des animaux très intelligents, ayant une grande capacité d'analyse et d'adaptation».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : la famille royale britannique révèle que le roi Charles III est atteint d'un cancer et qu'il a commencé un traitement. Le type de cancer n'a pas été précisé.

- Il y a un an (2024) : décès du chanteur de country américain Toby Keith à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Il a publié 21 albums studio et fait partie des chanteurs les plus célèbres de son genre avec près de 55 millions de disques vendus.

- Il y a 5 ans (2020) : décès de l'acteur américain Kirk Douglas à l'âge de 103 ans. Dans les années 1950 et 1960, il compte parmi les principales vedettes d'Hollywood et apparaît souvent dans des westerns et des films d'aventure ("Les sentiers de la gloire», «Spartacus").

- Il y a 5 ans (2020) : décès à Zurich du chef d'orchestre italien Nello Santi. Né en 1931, le maestro a notamment été directeur musical de l'opéra de Zurich de 1958 à 1969. Il a dirigé une centaine de premières sur les bords de la Limmat. Nello Santi disposait d'une mémoire photographique, dirigeait toujours sans partition et pouvait remplacer n'importe quel chanteur en répétition si l'un d'eux venait à manquer.

- Il y a 25 ans (2000) : décès du réalisateur et scénariste français Claude Autant-Lara ("Le comte de Monte Christo"). Il était né en 1901.

- Il y a 70 ans (1955) : naissance de l'athlète bernois Markus Ryffel, médaillé d'argent sur 5000 aux jeux Olympiques de 1984.

- Il y a 85 ans (1940) : naissance de l'artiste grison HR Giger, le «père» d'"Alien». Il est décédé en 2014.

Le dicton du jour

«Si pour la Sainte-Agathe il pleut, le maïs croit au mieux».