Pas moins de 14'000 foyers genevois ont subi une coupure de courant lundi dans la soirée. La panne a pu être rétablie après moins d'une heure chez 10'000 d'entre eux, tandis que 4500 foyers étaient encore sans électricité après 22h00. Dardagny, Satigny, Avusy, Avully ou encore Bernex comptaient parmi les communes touchées.

La panne pourrait avoir été causée par le violent orage qui a balayé Genève en début de soirée (archives).

«On fait tout pour rétablir l'électricité le plus vite possible», a assuré le porte-parole des Services industriels de Genève, Christian Bernet à Keystone-ATS. «C'est une ligne de moyenne tension qui a lâché. On peut penser que c'est à cause des orages, mais je n'ai aucune certification pour le moment», a-t-il ajouté.

D'importants orages ont balayé le canton en début de soirée. Le Service d'incendie et de secours de Genève a indiqué que plusieurs interventions étaient en cours à travers le canton. «C'est continu, mais il n'y a pour l'heure rien de conséquent», a déclaré le major Bert-Erboul à Keystone-ATS. Il a précisé que la majorité des appels concernaient des branches cassées, des caves inondées ainsi que des arbres déracinés.