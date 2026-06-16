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Bilatérales III Une courte majorité des Suisses est favorable à un accord avec l'UE

ATS

16.6.2026 - 05:00

Selon un nouveau sondage réalisé par l'institut Leewas, les partisans des accords bilatéraux III sont légèrement en tête: 46% des personnes interrogées se prononcent en faveur de ce paquet d'accords avec l'UE, tandis que 40% ont l'intention de voter contre.

L'UDC souhaite la double majorité, du peuple et des cantons pour la votation sur les accords bilatéraux III. Le camp de gauche, en revanche, souhaite laisser le peuple seul décider (Photo d'archive).
L'UDC souhaite la double majorité, du peuple et des cantons pour la votation sur les accords bilatéraux III. Le camp de gauche, en revanche, souhaite laisser le peuple seul décider (Photo d'archive).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 05:00

16.06.2026, 07:10

L'analyse détaillée du sondage post-électoral 20 Minuten/Tamedia publié mardi révèle que les plus de 65 ans soutiennent en moyenne davantage le paquet d'accord.

Les diplômés de l'enseignement supérieur soutiennent plus fortement le projet. Selon le sondage, les partisans se situent plutôt en milieu urbain et à gauche de l'échiquier politique. Les sympathisants des Vert'libéraux (76%), des Vert-e-s (71%) et du Parti socialiste (70%) sont particulièrement pour.

De l'autre côté, les personnes ayant suivi une scolarité obligatoire sont majoritairement opposées. Le rejet l’emporte dans les zones rurales avec 43%. Le camp du «non» est proche de l'UDC: 79% des sympathisants interrogés ont rejeté l'accord avec l'UE. La population est partagée quant à savoir s'il faut la double majorité ou non.

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