Une élue genevoise défraie la chronique

A Genève, une élue municipale a été arrêtée mercredi dans le cadre d'une importante opération de police visant à démanteler un réseau organisé de vente et de livraison de stupéfiants. Au total, neuf personnes ont été interpellées et plusieurs kilos de drogue ainsi que de grosses sommes d'argent ont été saisis.

La conseillère municipale Verte siège au Grand-Saconnex (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Cette conseillère municipale Verte qui siège au Grand-Saconnex a été réélue dimanche, a confirmé lundi à Keystone-ATS Maryam Yunus Ebener, présidente des Vert-e-s genevois. Elle revenait sur une information de la Tribune de Genève et de la RTS.

«Une personne impliquée dans un trafic de drogue n'a rien à faire chez les Vert-e-s», a-t-elle ajouté en évoquant une démission ou une exclusion. Le parti, qui par ailleurs loue le travail de cette élue, ne s'attendait pas du tout à ces révélations.

L'opération policière s'est déroulée mercredi dernier, a confirmé le Ministère public genevois. La police a procédé à plusieurs perquisitions et arrestations. Elle a mis la main sur de la cocaïne, du MDMA, de l'ecstasy, de la kétamine et des produits cannabiques. Plus de 100'000 francs ont été saisis.

Neuf personnes suspectées d'être impliquées dans ce trafic de stupéfiants ont été interpellées. Elles ont toutes été entendues par le Ministère public jeudi et vendredi. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite ordonné la mise en détention provisoire de huit prévenus, dont la conseillère municipale.