blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 10.12.2024

ATS

Les points forts du jour

ACIER : Le soutien au secteur de l'acier en Suisse sera au centre des débats du Conseil national mardi. Une commission parlementaire a créé la surprise il y a trois semaines en proposant une aide financière sous la forme de taxes réduites pour l'utilisation du réseau. Cette aide serait accordée aux entreprises d'importance stratégique du secteur de l'acier et de l'aluminium pour quatre ans. La proposition ne fait cependant pas l'unanimité, la droite doutant qu'une telle mesure suffise à régler les problèmes structurels de la branche et qu'elle contribue à garantir la survie des sites de production en Suisse.

PROCHE-ORIENT : L'interdiction du Hamas en Suisse pendant cinq ans ne devrait pas faire de vagues mardi au Conseil des Etats, ni mercredi au National. Le Parlement devrait très largement adopter un projet du Conseil fédéral élaboré après l'attaque du groupe islamiste palestinien du 7 octobre 2023 en Israël. Il devrait aussi décider d'interdire le mouvement armé chiite libanais Hezbollah, ce à quoi le gouvernement s'oppose.

FORMATION : Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et l'Office fédéral de la statistique (OFS) publient mardi le rapport national Programme international pour l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Cette étude comparative dirigée par l'OCDE mesure les compétences de base des adultes simultanément dans plus de 30 pays.

VIOLENCE : La campagne annuelle des «16 jours contre la violence basée sur le genre» prend fin mardi. Le thème central de cette année, «riposter et se reconstruire après les violences», met l'accent sur l'importance du soutien individuel des victimes ainsi que sur la prise de responsabilité collective.

FRANCE : Le président français Emmanuel Macron invite à 14h00 au palais de l'Elysée les cadres des forces politiques françaises, hors RN et LFI, pour essayer de défricher la route lui permettant de nommer un premier ministre et surtout d'éviter une censure. Selon son entourage, le but est d'"avancer sur un accord concernant une méthode» pour la nomination d'un nouveau chef de gouvernement et de renvoyer même la balle aux forces politiques.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 10 décembre, c'est aujourd'hui la journée des droits de l'homme. L'événement célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Vu dans la presse

MARQUE : L'entreprise suisse Technis, estimant être en train de se faire dérober son identité par la SNCF, vient de se lancer dans un bras de fer avec la compagnie ferroviaire française, rapporte mardi le journal 24 Heures. Le géant français, en divisant l'une de ses filiales, vient en effet de déposer le même nom pour l'une d'elles. Or, l'entreprise lausannoise avait déjà tout fait pour protéger sa marque, en Suisse, mais aussi en France et aux États-Unis. La société vaudoise a pris des mesures avec une mise en demeure pour «contrefaçon de marque et parasitisme», explique son patron dans journal. «Je ne vais rien lâcher, sinon, cela donnerait le message qu'il ne sert à rien de protéger son nom».

OSCE : La Suisse réfléchit à se porter candidate à la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026, indiquent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme des discussions en ce sens, mais, précise-t-il, une décision du Conseil fédéral n'a pas encore été prise. La Suisse avait déjà dirigé l'OSCE en 2014 lors de l'annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie. Plusieurs personnes, sollicitées par les journaux, soulignent l'importance de maintenir des discussions avec la Russie. «Je serais donc favorable à ce que la Suisse assume la présidence en 2026 et tente de rendre l'OSCE à nouveau plus fonctionnelle», relève l'une d'entre elles, le conseiller aux Etats Daniel Fässler (Le Centre/AI).

ABUS SEXUELS : Malgré une condamnation pénale, un délinquant sexuel a continué à travailler dans une école pour enfants handicapés à Zurich, révèle mardi la Neue Zürcher Zeitung. L'homme, licencié en 2018 pour avoir abusé sexuellement d'une résidente d'un foyer zurichois, avait alors été employé comme accompagnateur lors de sorties. Mais même après des condamnations par le tribunal de district et le tribunal cantonal, il avait pu y poursuivre ses activités. Ce n'est qu'après le jugement du Tribunal fédéral, en 2022, qu'il a été licencié. Le département zurichois de l'instruction justifiait son maintien par la présomption d'innocence.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014) : naissance de Jacques et Gabriella de Monaco, jumeaux d'Albert II de Monaco et de Charlene Wittstock.

- Il y a 30 ans (1994) : le prix Nobel de la paix est officiellement remis au premier ministre israélien Yitzhak Rabin, à son ministre des affaires étrangères Shimon Peres et au dirigeant palestinien Yasser Arafat pour l'accord conclu un an plus tôt entre Israël et l'OLP.

- Il y a 50 ans (1974) : lancement de la sonde spatiale allemande Helios 1, première sonde spatiale non construite par l'URSS ou les Etats-Unis. Lancée de Cap Canaveral, elle a fourni des données pour l'exploration solaire une fois qu'elle a atteint son orbite autour du Soleil.

- Il y a 60 ans (1964) : le pasteur noir américain Martin Luther King reçoit officiellement le prix Nobel de la paix.

- Il y a 60 ans (1964) : l'écrivain français Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature.

- Il y a 80 ans (1944) : le Comité international de la Croix-Rouge reçoit officiellement le prix Nobel de la paix pour la deuxième fois après 1917.

- Il y a 110 ans (1914) : naissance de l'homme de radio puis pionnier de la télévision suisse romande, Georges Hardy. Il a été la «voix» radiophonique de la mobilisation générale de 1939. Par la suite, il a animé durant onze ans l'émission «A vos lettres» sur la TSR. Il est décédé en 1996.

Le dicton du jour

«A Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit».

st, ats