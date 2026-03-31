Épais nuage de fumée au-dessus de trois communes soleuroises – le canton met en garde la population

Un incendie avec un fort dégagement de fumée s'est déclaré mardi midi dans la région de Biberist, Gerlafingen et Derendingen dans le canton de Soleure. Selon un communiqué du canton de Soleure via Alertswiss, une épaisse fumée accompagnée d'une odeur désagréable se propage dans la zone concernée.
Comme la police l'a confirmé à blue News, l'incendie s'est déclaré dans une usine de recyclage. Des batteries sont notamment stockées sur le site. Aucune information n'a pour l'instant été donnée sur la cause de l'incendie, et on ne sait pas non plus pour l'instant s'il y a des blessés.
Les autorités demandent à la population de garder les fenêtres et les portes fermées et d'éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation. Les personnes doivent éviter la zone concernée et suivre les instructions des forces d'intervention. Il est également recommandé de contourner largement la zone.