Une ex-policière de Nyon Région, mère de famille, défraie la chronique !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 27.08.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CFF : les CFF présentent les résultats semestriels. Hormis les résultats financiers, la compagnie ferroviaire abordera les défis actuels et futurs. Il sera notamment question de l'exploitation en cours qui doit composer avec de multiples chantiers, la réorientation du trafic marchandises, le développement du trafic voyageurs international et la numérisation.

CINEMA : la Mostra de Venise, un des plus grands festivals de cinéma au monde, démarre mercredi soir. Cette 82e édition signe le retour des Américains Gus Van Sant et Kathryn Bigelow, qui n'avaient rien tourné depuis plusieurs années, et du Sud-Coréen Park Chan-wook, après 20 ans d'absence au festival. Le drame «Elisa», co-production italo-suisse du réalisateur italien Leonardo Di Costanzo, est en lice pour un Lion d'or. Le palmarès sera annoncé le 6 septembre.

FOOTBALL : le FC Bâle joue sa place en phase de ligue de la prestigieuse Ligue des champions mercredi soir dès 21h au Danemark. Les hommes du coach Ludovic Magnin n'ont pas pu faire la différence face au FC Copenhague dans le match aller de ce barrage une semaine plus tôt au Parc St-Jacques, où ils avaient concédé le nul 1-1. Copenhague n'a guère brillé le week-end dernier en championnat, se contentant d'un nul face à Odense à domicile. Mais le coach Jacob Neestrup a laissé de nombreux titulaires au repos samedi. Ludo Magnin a quant à lui pu préparer en toute quiétude cette rencontre décisive, son équipe s'étant retrouvée au repos ce week-end.

ATHLETISME : la finale de la Ligue de diamant démarre mercredi en fin d'après-midi à Zurich, avec six épreuves délocalisées sur la Sechseläutenplatz avant le feu d'artifice de jeudi au Letzigrund. Cinq Suisses seront de la partie à partir de 14h30: Angelica Moser et Lea Bachmann à la perche, Stefan Wieland et Miryam Mazenauer au lancer du poids, et Simon Ehammer au saut en longueur. Moser et Ehammer viseront le podium, après avoir tous deux brillé aux championnats de Suisse. Le grand moment de la soirée sera toutefois le concours de la perche masculine, avec un duel annoncé entre le recordman du monde Armand Duplantis (6m29) et le no 2 de la discipline Emmanouil Karalis (6m08 cette année).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 août, c'est aujourd'hui la Journée internationale des lacs. Les lacs représentent l'une des ressources naturelles les plus vitales de la planète. Ils fournissent de l'eau potable, permettent d'irriguer les champs et servent aussi à l'industrie. Outre leur importance pour la faune aquatique, ils contribuent aussi à la régulation du climat.

Vu dans la presse

JUSTICE : Le Tribunal supérieur de Zurich (instance cantonale) a estimé que des chats interceptés ne peuvent pas être utilisés comme preuves, révèle la Neue Zürcher Zeitung. Il reste à savoir si l’affaire sera portée devant le Tribunal fédéral. Si cette décision était confirmée, plusieurs dizaines de grandes enquêtes pourraient en pâtir. La Suisse deviendrait alors le premier pays d’Europe où les autorités ne pourraient plus exploiter ce type de données. Le cas examiné concerne un trafic de drogue à grande échelle: des enquêteurs français ont transmis des données à la justice zurichoise, parmi celles-ci figurent des chats. Pour le tribunal, cette démarche viole le principe de territorialité.

JUSTICE : Une ex-policière de Nyon Région a été condamnée à trois ans de prison, dont un ferme, pour avoir commis divers délits dans l’exercice de ses fonctions. Le Tribunal correctionnel de La Côte a jugé sa culpabilité «très lourde»: elle a «exploité sans scrupule la confiance placée en elle par sa hiérarchie et son uniforme (...) par appât du gain», rapporte La Côte. L’enquête a montré qu’elle avait volé des bijoux lors de cambriolages, détourné plus de 11'000 francs d’amendes, transmis des informations confidentielles à des tiers et volé des objets aux objets trouvés. Arrêtée en 2021, elle a tenté de faire disparaître une preuve et multiplié les mensonges. La trentenaire, mère de famille, est interdite d’exercer dans la sécurité ou la justice durant cinq ans. Elle pourra, sous conditions, purger sa peine ferme sous surveillance électronique.

JUSTICE : Le Tribunal de police de Lausanne a condamné deux agriculteurs de la Ville pour mauvais traitements envers les animaux à Sauvabelin. Le chef d’exploitation, jugé lourdement responsable pour avoir négligé vermifuge et soins, écope de 12 mois de prison avec sursis, rapporte 24 heures. «Votre culpabilité est extrêmement lourde, vous n’avez manifesté aucune prise de conscience», a souligné le juge. Le chef d'exploitation avait sciemment renoncé à vermifuger ses agneaux, à les soigner lorsqu’ils ont été infestés et les faisait placer, à l’agonie, en bétaillère, refusant de les faire euthanasier. D’autres mauvais traitements, envers les cochons laineux par exemple, sont aussi retenus. Son employé, qui avait signalé les problèmes mais étouffé deux agneaux «par pitié», a été puni d'une amende de 100 francs avec sursis. L’avocat du chef d'exploitation a annoncé un appel.

FAILLITE : Qcision, ex-filiale du sous-traitant automobile Feintool, a engagé une procédure de faillite. Environ 80 employés, principalement à Rapperswil-Jona (SG), sont concernés, selon le Blick. En 2023, la société munichoise Certina avait racheté Feintool Technologie AG au groupe Feintool et l’avait rebaptisée Qcision. Outre Rapperswil-Jona, l’entreprise dispose d’un site à Lyss (BE) où est basé son siège central, ainsi que des succursales en Chine et aux États-Unis. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a indiqué ne pouvoir ni confirmer ni démentir le dépôt de la demande de faillite, précise le journal.

PECHE MIRACULEUSE : Un silure géant de 2,43 m pour 100,5 kg, le plus gros jamais capturé en Suisse, a été pêché au large de Bevaix (NE) par deux pêcheurs professionnels neuchâtelois, vendredi dernier. Ce spécimen, en cours d’homologation, pourrait devenir le nouveau record suisse, affirme ArcInfo. L'un des pêcheurs a lutté 25 minutes pour fatiguer le spécimen avant de mettre dix minutes pour le hisser à bord de sa barque, pas plus large que le poisson. Favorisé par le réchauffement climatique, ce géant des lacs peut atteindre des mensurations impressionnantes: le record mondial s’élève à 2,85 m. Le poisson a été rapidement découpé pour conserver sa qualité de consommation, après photos et vidéos envoyées à la Fédération suisse de pêche. Selon les deux professionnels, ce record national pourrait rapidement être battu: «cette espèce grandit vite, il est certain que des poissons de trois mètres existent dans le lac de Neuchâtel».

FOOTBALL : Une procédure interne est en cours contre le directeur sportif du FC Aarau, Boris Zverotic. Le conseil d’administration du club de Challenge League a mandaté une enquête externe après une série d’accusations émises depuis plusieurs semaines par diverses personnes, selon CH Media. Ces accusations concerneraient les transferts, mais aucune preuve n’a été apportée à ce jour. Le club affirme soutenir son directeur sportif, qui continue d’exercer sa fonction. «Les accusations portées contre moi par des tiers sont infondées», a déclaré Boris Zverotic, ajoutant accueillir favorablement l’enquête.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : Les corps de 71 personnes sont découverts dans la soute d'un camion frigorifique stationné au bord d'une autoroute dans le Burgenland autrichien. Les victimes sont des migrants syriens, afghans et iraniens, morts asphyxiés. Quatre passeurs, principalement des Bulgares, sont arrêtés par la police hongroise.

- Il y a 50 ans (1975) : Décès d'Hailé Sélassié Ier, le dernier empereur d'Ethiopie.

- Il y a 60 ans (1965) : Décès de l'architecte et urbaniste franco-suisse Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret). Dix-sept de ses bâtiments sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Il était né en 1887 à La Chaux-de-Fonds (NE).

- Il y a 75 ans (1950) : Décès de l'écrivain italien Cesare Pavese ("Travailler fatigue», «Le Bel été"). Il était né en 1908.

- Il y a 80 ans (1945) : Naissance de l'actrice allemande Marianne Sägebrecht ("Bagdad Café», «La Guerre des Rose").

- Il y a 100 ans (1925) : Naissance de l'acteur français Darry Cowl ("Pas sur la bouche», «Le Triporteur"). Il est décédé en 2006.

Le dicton du jour

À la Saint-Césaire, la dernière forte chaleur en l'air