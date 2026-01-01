Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Les causes du drame n'étaient pas connues dans l'immédiat, a indiqué la police cantonale valaisanne.

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]



🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Keystone-SDA, Rédaction blue News ATS

Un «événement grave» s'est produit dans le bar vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. «Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées».

Un peu plus tôt, un porte-parole de la police, Gaëtan Lathion, avait parlé d'une explosion d'origine inconnue. Sur leurs sites internet, le Nouvelliste et Rhône FM font état d'«une quarantaine de morts» et au moins 100 blessés.

Le bar «Le Constellation» sinistré, à Crans-Montana, ce matin. AFP

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame, indique la police dans son communiqué. Un important dispositif a été en place.

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L'intervention est toujours en cours, précise le communiqué. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.

La police tiendra une conférence de presse à 10h00 à Lens. Une Helpline est mise en service pour les familles 084 811 21 17.

Développement suit.