Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tragédie en Valais Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

ATS

1.1.2026 - 06:55

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Les causes du drame n'étaient pas connues dans l'immédiat, a indiqué la police cantonale valaisanne.

,

Keystone-SDA, Rédaction blue News

01.01.2026, 06:55

01.01.2026, 09:26

Un «événement grave» s'est produit dans le bar vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. «Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées».

Un peu plus tôt, un porte-parole de la police, Gaëtan Lathion, avait parlé d'une explosion d'origine inconnue. Sur leurs sites internet, le Nouvelliste et Rhône FM font état d'«une quarantaine de morts» et au moins 100 blessés.

Le bar «Le Constellation» sinistré, à Crans-Montana, ce matin. 
Le bar «Le Constellation» sinistré, à Crans-Montana, ce matin. 
AFP

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame, indique la police dans son communiqué. Un important dispositif a été en place.

Récemment naturalisés. Trump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France

Récemment naturalisésTrump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L'intervention est toujours en cours, précise le communiqué. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.

La police tiendra une conférence de presse à 10h00 à Lens. Une Helpline est mise en service pour les familles 084 811 21 17.

Développement suit.

Les plus lus

Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana
Trump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France
Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026
Figure de l'opposition à Trump, Zohran Mamdani est devenu maire de New York
Un skieur décède en hors piste – Le moniteur était sous stupéfiants
Le Conseil fédéral a eu de la peine à assumer le passé de la Seconde Guerre mondiale