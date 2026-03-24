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Imbroglio électoral Une femme ignore sa candidature et se retrouve soudain au conseil communal

Samuel Walder

24.3.2026

Ce qui avait commencé par une signature pour des places de parking se termine au conseil communal : une garagiste de la commune vaudoise de Prilly a été élue à la surprise générale — et adresse désormais des reproches à la direction du PLR.

Des habitant·e·s de Prilly (VD) ont signé pour davantage de places de parking — et ont été très surpris de retrouver leurs noms sur la liste du PLR pour les élections au conseil communal.
Des habitant·e·s de Prilly (VD) ont signé pour davantage de places de parking — et ont été très surpris de retrouver leurs noms sur la liste du PLR pour les élections au conseil communal.
Photo : Keystone

Samuel Walder

24.03.2026, 11:39

24.03.2026, 14:09

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le couple Castro, de Prilly (VD), pensait signer une pétition pour des places de parking — avant de découvrir ses noms sur une liste électorale du PLR.
  • Élue à la surprise générale, Claudia Castro accuse le parti de l’avoir trompée. Le PLR rétorque avoir agi en toute transparence et voulu mobiliser des noms connus. 
  • Castro doit désormais dire si elle accepte le mandat — tout en se préoccupant de la réputation de sa famille et de son entreprise.
Montre plus

Ce qui avait commencé par une visite dans un garage s’est transformé en affaire politique : Joel et Claudia Castro, de Prilly (VD), se retrouvent soudain en pleine campagne pour le conseil communal — et Claudia Castro est finalement élue, tandis que la famille dénonce un manque d’information.

Cette affaire débute en janvier dernier : une femme se rend dans le garage de la famille Castro et leur présente une feuille.

Elle explique qu’il s’agit de « préserver des places de parking ». Joel et Claudia Castro signent, tout comme leur fils et plusieurs employés.

Nom sur une liste électorale

Deux mois plus tard, Claudia Castro découvre son nom — accompagné de son portrait — sur une liste électorale du PLR de Prilly pour les élections au conseil communal.

Pendant la campagne, la famille Castro est à plusieurs reprises sollicitée par téléphone et par e-mail pour participer à des stands d’information et s’engager activement.

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Le 8 mars 2026, Claudia Castro est élue avec près de 700 voix au conseil municipal de cette commune de 12'000 habitants. Elle déclare : «Je ne comprends rien à la politique, je n'ai ni le temps ni l'envie de m'engager».

Face à la RTS , Claudia Castro déclare : « La manière dont ils ont procédé est vraiment malhonnête. » La commune confirme en outre qu’aucune pétition pour davantage de places de parking n’a été déposée.

Le PLR rejette les accusations

Le PLR de Prilly rejette les accusations du couple Castro. Le membre du comité Tony Capuano déclare : « Nous les avons informés qu’il s’agissait du conseil communal. Si certains ont mal compris, j’en suis désolé. » Et d’ajouter : « Plus nous sommes nombreux, plus nous obtenons de voix. On élit ses voisins, des gens que l’on connaît. »

Le parti présentait 53 candidats, alors que les autres listes comptaient entre 11 et 23 noms. Selon le PLR, cette stratégie lui a permis d’obtenir la majorité au conseil communal. Les photos des Castro ont été retouchées pour la campagne. Tony Capuano affirme : « Nous avons été très clairs, nous leur avons montré les photos. »

Le membre du conseil admet que les photos ont été retouchées parce qu'elles ont été prises directement dans le garage – les Castro n'avaient pas participé aux shootings officiels.

Claudia Castro peut accepter ou refuser le mandat. Elle dit qu'un retrait pourrait nuire à la réputation de la famille : «Le nom de la famille est aussi celui du garage. Les clients pourraient penser que nous ne sommes pas sérieux». Le PRD explique qu'un renoncement est possible. Ce qu'il adviendra ensuite du siège est une question que l'on se posera «plus tard».

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