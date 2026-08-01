À Bâle, dans la nuit de vendredi à samedi, une femme de 42 ans a été renversée sur un passage piéton et est décédée sur les lieux de l'accident. Aucune trace d'alcool n'a été détectée chez le conducteur, âgé de 77 ans.

Bâle Une femme se fait renverser sur une passage piéton et décède

L'accident s'est produit peu après minuit sur l'Elisabethenstrasse, a indiqué samedi le parquet de Bâle-Ville. Malgré les mesures de réanimation immédiatement mises en œuvre, la piétonne est décédée sur les lieux de l'accident, a-t-il été précisé.

D'après les premières conclusions de l'enquête menée par la police routière de Bâle-Ville, le conducteur roulait depuis la Kirschgartenstrasse en direction du pont Markthallenbrücke. Peu après la Wallstrasse, selon le communiqué, le conducteur a percuté la piétonne âgée de 42 ans, qui s'apprêtait à traverser la rue sur un passage piéton.

Un alcootest effectué sur le conducteur a révélé un taux de 0,0 mg/l. La cause exacte de l’accident fait actuellement l’objet d’une enquête menée par la police routière.