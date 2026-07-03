Une femme du canton de Schwyz a réclamé 2 000 francs de dommages et intérêts après un prétendu vol de sac à main. Mais l'enquête a révélé que ce vol n'avait jamais eu lieu et qu'elle avait gardé son sac sur elle tout ce temps-là.

L'arnaque tourne mal Une femme simule le vol de son sac à main et est prise... la main dans le sac !

Des enregistrements vidéo ont contredit sa version des faits. Le parquet l’a condamnée pour entrave à la justice.

Au lieu de recevoir l’argent qu'elle réclamait, la femme doit payer des amendes et des frais de procédure d’un montant total de 2 210 francs. Et son sac à main a été retrouvé. Elle l’avait en fait avec elle tout ce temps-là.

Elle a crié « Hé ! »

Mais reprenons depuis le début: le 10 décembre 2025, la femme a porté plainte contre X au poste de police d’Unteriberg. Elle a déclaré que la veille, devant le centre commercial Mythen-Center de Schwyz, on lui avait volé son sac à bandoulière avec tout ce qu’il contenait.

Elle a estimé la valeur des objets volés à 2 095,90 francs. Elle a également déposé une plainte pénale et réclamé 2 000 francs de dommages et intérêts.

Lors de son interrogatoire par la police, la femme a déclaré qu’elle se trouvait au Mythen-Center le 9 décembre avec une amie, après plusieurs rendez-vous chez le médecin. Vers 15 h 50, elle était assise sur un banc quand quelqu’un lui a arraché son sac à bandoulière de l’épaule. Elle a crié « Hé ! », s’est retournée et a vu le voleur s’enfuir en courant derrière elle.

Au moment où il lui arrachait son sac, elle l’aurait brièvement vu de face. C’est ce qui ressort de l’ordonnance pénale rendue par la justice de Schwyz.

Telle est prise qui croyait prendre

L’enquête menée par la police cantonale de Schwyz a toutefois révélé une toute autre version des faits. Selon l’ordonnance pénale, les enregistrements vidéo du Mythen-Center montrent que le vol décrit n’a jamais eu lieu.

La femme aurait porté plainte «volontairement et en sachant» que le vol n’avait jamais eu lieu, et aurait fait de fausses déclarations à la police.

Le parquet a reconnu la femme coupable d’entrave à la justice en vertu de l’article 304 du Code pénal. Elle a écopé d’une amende avec sursis de 30 jours-amende à 140 francs chacun. L'exécution de la peine a été suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans. Une amende de 1 050 francs a également été prononcée.

À cela s'ajoutent des frais de procédure de 1 160 francs. La femme doit payer l'amende et les frais de procédure, soit un total de 2 210 francs, dans les 30 jours.

Du coup, elle doit maintenant payer plus que ce qu'elle voulait escroquer.