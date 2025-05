Six mois après le Non du peuple à l'extension des autoroutes, l'organisation actif-trafiC, l'Association transports et environnement (ATE) et Pro Velo, réunis au sein de la coalition «NON aux projets autoroutiers extrêmes», présentent une feuille de route en cinq chapitres, destinée à répondre aux défis posés par la mobilité. Adressé aussi bien aux décideurs politiques qu'aux citoyens, le document porte particulièrement sur le secteur Nyon-Genève.

La baisse des tarifs des transports publics fait partie des mesures prônées par la coalition «NON aux projets autoroutiers extrêmes» (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«En refusant l'extension des autoroutes, la population a envoyé un signal fort à nos politiques. Avec cette feuille de route, nous montrons le chemin aux autorités pour aller de l'avant avec des politiques ambitieuses de mobilité durable et sociale», a déclaré Angela Zimmermann, chargée de campagne chez actif-TrafiC, citée lundi dans un communiqué de la coalition.

Le premier chapitre consiste en une amélioration du réseau et de la fréquence des transports publics. La coalition demande notamment de redonner la priorité à la réalisation de la nouvelle ligne Genève-Lausanne; de fermer la «boucle lémanique», à savoir relier Annemasse (F) à Saint-Maurice (VS) par le sud du Léman et de doubler la fréquence des transports publics transfrontaliers reliant Divonne-les-Bains (F) et Gex (F) à Coppet (VD) et Nyon (VD).

Pistes cyclables et baisses de prix

La réduction des tarifs des transports publics est au coeur du deuxième chapitre. La coalition suggère ainsi d'offrir des tarifs spéciaux aux groupes dès trois ou quatre personnes, de faire bénéficier du demi-tarif tous les détenteurs d'un abonnement de transports publics régional, ou encore la «gratuité ciblée» de transports publics régionaux comme celle instaurée par Genève pour les jeunes.

Le troisième chapitre porte quant à lui sur le développement des infrastructures destinées au vélo. «Le potentiel de report modal est élevé, sachant que 42% des trajets en voiture font moins de 5 kilomètres», souligne la coalition. Elle insiste notamment sur la nécessité d'une «vision globale» pour la réalisation du réseau cyclable genevois en distinguant les axes forts des liaisons principales et des liaisons secondaires.

Aménagement du territoire

Le quatrième chapitre invite à agir sur l'aménagement du territoire pour influencer les comportements en matière de mobilité. Il suggère ainsi de «garantir une certaine densité d'habitat» aux abords des gares et des pôles de transports publics, de connecter le développement des services et commerces aux transports publics, et de remettre en question les grands centres commerciaux situés hors des zones denses et bien desservies en transports publics.

Enfin, le cinquième chapitre consiste en une série de mesures destinées à réduire le trafic individuel motorisé. Parmi celles-ci, figurent l'abaissement des limites de vitesse en ville comme sur les autoroutes, le développement d'une «réelle politique publique d'autopartage», le développement de parkings relais connectés à des gares ou à des infrastructures cyclables efficaces, ainsi que l'adaptation des horaires d'entreprises ou de lieux de formation afin de «lisser les heures de pointes sur des durées plus longues».

Base de réflexion

La feuille de route sera envoyée aux autorités cantonales, aux communes concernées ainsi qu'aux associations de communes. Elle aura pour fonction de «servir comme base de réflexion à tous les niveaux politiques», précise encore la coalition.