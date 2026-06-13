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«NoG7» Une flotille pour Gaza sur le Léman

ATS

13.6.2026 - 12:50

Une vingtaine de bateaux ont navigué samedi à la mi-journée sur le Léman en soutien à Gaza, en marge du sommet du G7 à Evian. À côté des voiles flottaient plusieurs dizaines de drapeaux palestiniens.

Une vingtaine de bateaux ont navigué samedi sur le Léman en soutien à Gaza.
Une vingtaine de bateaux ont navigué samedi sur le Léman en soutien à Gaza.
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 12:50

L’action a démarré vers 12h00 au large de Lausanne. Petit à petit, les embarcations se sont vêtues de leurs drapeaux et banderoles. «Stop complicity, stop genocide», «Resist Fascism» ou encore «NoG7», pouvait-on lire sur plusieurs d’entre elles.

Des fumigènes aux couleurs palestiniennes ont également été allumés sur certains bateaux. En parallèle, les cris des manifestants: «Free free Palestine».

Moyen-Orient. «Flottille pour Gaza»: deux militants devant la justice israélienne

Moyen-Orient«Flottille pour Gaza»: deux militants devant la justice israélienne

Le but de l'opération consistait à «afficher, face à Evian et au G7, la colère face à la complicité des Etats dans le génocide en cours en Palestine», ont affirmé les organisateurs dans un communiqué. Et de dénoncer plus particulièrement «l'aide militaire» à Israël.»

Les organisateurs ont revendiqué la présence d’une centaine de personnes issues d’une quinzaine de pays, dont plusieurs personnalités publiques romandes.

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